Nem szabadul történelmi mélypontjától a forint, 430-hoz közelít az euró

Kedd reggel 426,4 körül járt a forint az euróval szemben, ez szinte hajszálra megegyezett a hétfő esti árfolyammal. Tegnap napközben 428,5 felett is járt a jegyzés, az tekinthető most a forint aktuális történelmi mélypontjának. A dollárral szemben pedig 440 felett is volt az árfolyam, ami szintén rekordnak számított. Egyelőre rövidtávon nem látszik, mi fordíthatna a forint negatív tendenciáján azt követően, hogy az MNB két hete leállította a kamatemeléseket, a piac talán az uniós megállapodásban bízhat. A dollár most 440 közelében jár, míg az angol font 484,75 forintba kerül.

A forint bukdácsolását csak tetézi a dollár erősödése, az amerikai deviza ma reggel 0,1 százalékkal 0,969-ig erősödött. A japán jen stagnálással, az angol font pedig 0,3 százalékos gyengüléssel kezdett.

Címlapkép: Getty Images