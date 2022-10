13 éve nem szárnyalt ekkorát egy nap alatt a forint

Számszerűen soha, a százalékos változást tekintve pedig 2009 április 2. óta nem szárnyalt ekkorát egy nap alatt a forint, mint pénteken az euróval szemben – derült ki a Portfolio vizsgálatából. Ehhez drasztikus kamatemelési bejelentések kellettek a Magyar Nemzeti Banktól, amelyek részben a forint gyengülésére játszó spekulatív pozíciók felszámolását célozták és részben éppen ez váltotta ki az ugrásszerű erősödést. Egyelőre a piaci szereplők is találgatják, hogy a jegybank friss lépései képesek lesznek-e tartósan stabilizálni, illetve erősíteni a forintot, mindenesetre ahogy egyikük fogalmazott: a pénteki még itthon is „szemöldököt felhúzó lépés” volt, ami fájdalmasan megdrágította a forint gyengülésére játszó pozíciók felvételét és fenntartását.

Amint részletes értelmező anyagunkban is megírtuk a jegybanki alelnök által bejelentett lépéseket, az MNB a forintra nehezedő leértékelődési nyomás ellensúlyozása érdekében 15,5%-ról 25%-ra emelte a fedezett egynapos hitel kamatlábát, amivel igencsak megdrágította a forint elleni pozíciók felvételének költségét, másrészt 18%-os kamatláb mellett egynapos (péntek lévén valójában jövő hétfőn lejáró 3 napos) betéti gyorstendert is kiírt. Ennek péntek délután közzétett eredménye szerint 994,8 milliárd forintnyi likviditást helyeztek el benne a bankok és az MNB ígérete szerint addig írják ezeket ki naponta, ameddig sikerül csillapítani a piaci kedélyeket.

Ezek a kedélyek egyéb lépések mellett látszólag pénteken délutánra megnyugodtak, hiszen a reggeli ugrásszerű erősödés után (428 körülről átmenetileg 416-ig zuhant az euró) a forint a péntek délutáni-esti kereskedésben stabil maradt 418 körül a bankközi piacon, noha újra romlott az amerikai részvénypiaci hangulat.

A péntek esti záróár alapján (a csütörtök esti záróárhoz képest) 11,25 egységet szárnyalt a forint az euróval szemben, és ilyen nagy mértékű egynapi erősödésre még sosem volt még példa (igaz ilyen magas nominális árfolyam tartomány sem volt még sosem, így tehát a nagy nominális elmozdulás is érthetőbb). Ha a napi százalékos változást nézzük, akkor 2009. április 2. óta nem volt ekkora egynapi forinterősödés: aznap és tegnap is éppen 2,7%-os volt ennek mértéke. Előtte 2008. október 10-én 3,06%-os, 2008. október 28-án pedig 3,86%-os forintszárnyalás volt a Reuters rendszere szerint a pénz- és tőkepiaci válság kirobbanásának nagyon turbulens első időszakában.

Amint az alábbi ábrán láthatjuk:

a tegnapi nagy erősödéssel egyébként még mindig ott tartunk, hogy 48 egységgel gyengébb a forint, mint tavaly év végén volt, ami 13%-os forintesést jelent.

A régiós devizák viszonylatában pedig elmondhatjuk, hogy a forint jóval magasabb kamatszint mellett is jóval nagyobbat esett idén, mint a zloty (4,6%-ot), illetve a cseh korona, amely még erősödni is tudott a masszív jegybanki intervenciók mellett.

Amint az alábbi ábrán berajzoltuk, a hirtelen jelentős tegnapi forinterősödéssel „csak” tesztelni tudta az EURHUF a 416 körüli erős támasz szintet, de áttörni nem, miután az emelkedő trendvonal felfelé megsértése és 70 feletti napos RSI után lefordult.

Ahhoz, hogy tovább tudjon erősödni a forint, az szükséges tehát, hogy ezt a 415-416 körüli erős támasz zónát lefelé át tudja törni.

A dollárral szembeni forintjegyzéseknél még látványosabb, hogy mi is történt valójában, ha pusztán technikai elemzési alapon gondolkodunk: „csak” annyi történt, hogy az emelkedő trendvonalról leverték az USDHUF-ot. Ha tovább erősödne a forint, akkor ebben a devizapárban is a 416 körüli támasz régiót kell figyelni, illetve az emelkedő trendvonal alsó szárát, ami most még csak 411 körül tart.

Egyelőre nem tudni, hogy a pénteki drasztikus jegybanki lépések valóban tartósan megállítják-e a forint esését és erősebb szintekre képesek terelni. Ahogy az egyik devizakereskedő a Reutersnek jelezte, az MNB megpróbálta eloltani a tüzet, egy másik szerint pedig idő kell még ahhoz, hogy lássuk: sikerült-e stabilizálni a forintot, illetve azt, hogy a piac belátta-e: nem érdemes a forint gyengülésére fogadni.

A Capital Economics friss anyaga közben arra mutat rá, hogy az e heti magyar piaci fejlemények jól rávilágítanak arra: mi sokkal magasabb inflációval és külső piaci nyomással szembesülünk, mint a régiós versenytársak, és "ameddig nagy a magyar folyó fizetési mérleg hiány, illetve az inflációs nyomás ennyire erős marad, addig a kockázatok a további (monetáris) szigorítás irányába mutatnak.”

Szabó Viktor, az Aberdeen Standard Investments londoni stratégája úgy kommentálta a 15,5%-ról 25%-ra ugrasztott egynapos jegybanki fedezett hitel kamatlábat, hogy “ez még Magyarországon is szemöldököt felhúzó lépés”. Hozzátette:

Ha valaki shortolja a forintot és a jegybank ezekre a szintekre tolja a forrásköltséget, akkor büntetően költséges lesz a shortolás.

