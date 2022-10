Jeff Bezos megszólalt a gazdasági kilátásokról

Az online kiskereskedelmi óriás korábbi elnök-vezérigazgatója tegnap este közzétett tweetjében hangsúlyozta a Goldman Sachs vezérigazgatójának, David Solomonnak a korábbbi megjegyzéseit. Bezos szerint

a körülmények jelenleg arra utalnak, hogy "érdemes lehet lehúzni a rolót".

Solomon, a Wall Street-i pénzügyi óriás vezetője szerint itt az ideje, hogy mind a vállalati vezetők, mind a befektetők megértsék a felgyülemlő kockázatokat, és ennek megfelelően felkészüljenek az előttünk álló nehéz hónapokra.

Yep, the probabilities in this economy tell you to batten down the hatches. https://t.co/SwldRdms5v