Hasít a forint csütörtökön, a 405-öt közelíti a jegyzés

Jelentősen erősödik a forint, az imént benézett 408 alá is a jegyzés, jelenleg kicsivel felette jár. A magyar fizetőeszköz napon belül 1,3%-os erősődésben van az euróval szemben, az előző napok megtorpanása után ma jelentős erőre kapcsolt. A forintnak segít a nemzetközi környezet is, az euró is erősödik a dollárral szemben.