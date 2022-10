Hanyatlik a dollár, furcsa dolgot művel a forint

Folytatódott az EURUSD emelkedése a délutáni kereskedés során, a jegyzések már 1,0070-nél járnak, azaz újabb egyhavi csúcsra ért az euró.

Korábban amikor az EURUSD emelkedett, azaz a dollár gyengült, akkor az jókora forinterősödést tudott kiváltani az euró ellenében is, de most nem ezt látjuk, legalábbis a délutáni kereskedési során: a jegyzések 408-409 körül hullámoznak, noha tovább is eshettek volna. Ez arra utal, hogy most nem a dollár gyengüléséről, inkább az euró erősödéséről van szó, így vele szemben korlátozottan tud felértékelődni a forint. Ebben szerepe lehet még mindig annak, hogy Orbán Viktor kormányfő egy hétfőn megjelent interjúban azt sugallta: nem lehet tudni, hogy mikor jönnek az új EU-s források Magyarországra, mert újabb és újabb brüsszeli feltételeknek kellene megfelelni.

Mivel a forint csak mérsékelten tudott erősödni az euróval szemben (igaz ez se csekély, 1,3%-os most), éppen ezért a dollár/forint árfolyam sem esett akkorát, mint amekkorát egyébként eshetett volna, noha így is tekintélyes az a forinterősödés (10 egység), ami bekövetkezett reggel óta 406 körülre. Amint már délelőtti technikai elemzésünkben is rámutattunk: ezzel a nyolc hónapja tartó forintgyengülési trend letörésének határához érkeztünk, sőt a mai gyertya alapján jó eséllyel be is következett az, hogy az emelkedő trendcsatornából kiesett az USDHUF.

A forint erősödésével és a globális piaci hangulat javulásával párhuzamosan a magyar forintalapú állampapírok másodpiacán is tekintélyes hozamcsökkenés következett be több kötvénylejáraton is: