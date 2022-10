Szépen erősödött hétfőn a forint, mégis megjelent egy rossz hír számára a grafikonon

Bár hétfőn intenzíven, 4 egységgel, erősödött a forint az euróval szemben, de mégis megjelent egy rossz jel számára a grafikonon: fals kitörés (euróerősödési hullám) következhetett be az euró/dollár árfolyamban a múlt héten, mert a mai kereskedés során a nyolchavi csökkenő trend alá visszaesett az árfolyam. Így tehát amint azt múlt heti technikai elemzésünkben megjegyeztük: továbbra is él a dollárerősödési trend, igaz a most szerdai Fed-döntés lényeges elmozdulásokat okozhat.