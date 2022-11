Tovább erősödött délután a forint

Csütörtök reggel 407,7 körül járt a forint az euróval szemben, ez minimális, 0,1%-os gyengülést jelentett a magyar deviza szempontjából. A jegyzés a hosszú hétvége után szerdán 409 közelében is járt, vagyis inkább a gyengülés felé mozdult a forint. Ha ez a tendencia folytatódik, akkor ismét a 410-es lélektani határt veheti célba az árfolyam. Tegnap este a Fed kamatdöntése hozott komolyabb kilengéseket a devizapiacon, a dollár árfolyamának ingadozása a forintra is hatással volt. Az amerikai jegybank az előzetes várakozásoknak megfelelően 75 bázisponttal emelte a kamatot, Jerome Powell elnök pedig jelezte, hogy még messze vannak a kamatemelések leállításától. Ez pedig ismét erősítette a dollárt, a forint számára pedig negatív hatással volt. A dollár-forint árfolyam most 415,7 körül jár, míg az angol font 472,9 forintba kerül.

A forint közvetlen versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is stagnálással kezdte a csütörtöki napot. Közben a feltörekvő piacon a török líra alig mozdult, az orosz rubel pedig 0,35%-kal gyengült a dollárral szemben.

Említettük már a tegnap esti amerikai kamatdöntést, ami a dollár árfolyamára is hatással volt, ugyanakkor a heves kilengések után összességében nem történt nagy elmozdulás. Most 0,98 közelében jár az euró-dollár árfolyam, ami minimális, 0,1%-os dollárerősödést jelent tegnaphoz képest. Vagyis a jelek szerint inkább az erősödés felé mozdulhat az amerikai deviza, ami szintén rossz hír a forint számára. A japán jen 0,1 százalékkal erősödött a dollár ellenében, míg az angol font 0,2 százalékos gyengüléssel kezdte a napot.

