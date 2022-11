A devizapiac is a választási eredményeket várja – A forint az inflációs adatra mozdulhat

Magyar szempontból a reggel érkező inflációs adat lesz a legfontosabb, miközben a világ az amerikai félidei választások eredményére figyel elsősorban. Reggel egyelőre nem látszik nagy elmozdulás a piacokon, egyelőre a dollár is kivár.

Szerda reggel 402 körül járt a forint az euróval szemben, ez minimális elmozdulást jelentett a kedd esti árfolyamhoz képest. A magyar deviza ma elsősorban a reggel érkező októberi inflációs adatra reagálhat, az előzetes várakozások szerint az előző havi 20,1%-ról tovább emelkedhetett a drágulás üteme. Délelőtt Kormányinfót is tart Gulyás Gergely, ahol várhatóan friss kormánydöntéseket ismertet, többek között bejelentheti az árstopok kiterjesztését további élelmiszerekre. Emellett a nemzetközi hírek lehetnek hatással a forintra is, hiszen Amerikában félidős választásokat tartanak, ami akár a dollár árfolyamát is befolyásolhatja. Ez pedig közvetve a feltörekvő piacra, így a forintra is hatással lehet. Most az amerikai devizával szemben 399,45-nél járunk, míg az angol font 461 forintba kerül.

A forint versenytársai közül a lengyel zloty 0,2%-os gyengüléssel, a cseh korona pedig minimális elmozdulással kezdte a napot. A feltörekvő piacon a török líra 0,4%-kal gyengült a dollárral szemben, az orosz rubel pedig egyelőre stagnál.

Említettük már az amerikai félidős választásokat és a dollár árfolyamát, egyelőre mindenki az eredményeket figyeli árgus szemmel a tegnapi voksolás után. A devizapiacra elsősorban egy elsöprő republikánus győzelem lehetne hatással, hiszen az megnehezíthetné az elnök dolgát, azonban a friss hírek és részeredmények alapján talán kisebb lehet a demokraták veresége az előzetesen vártnál. Most az euró-dollár jegyzés kicsivel a paritás felett jár, várhatóan ma is ez a lélektani határ mozgatja majd a jegyzést. A japán jen minimális gyengüléssel, az angol font pedig stagnálással kezdte a napot a dollárral szemben.

Címlapkép: Getty Images