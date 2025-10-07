Adásunk második részében Rékasi Tiborral, a Magyar Telekom vezérigazgatójával beszélgetünk, akivel a vállalat fejlesztésein keresztül értékeljük a hazai gazdasági környezetet. Megnézzük, hogyan alakult a verseny a távközlési piacon 2025-ben, és mikor jöhet némi megnyugvás.
Végül, de nem utolsó sorban a KPMG vezérigazgatóját, Rózsai Rezsőt kérdezzük a ma bemutatott KPMG CEO Outlook 2025 kutatásról. Megnézzük, hogy mit mutatnak a friss számok, mi ad okot optimizmusra, mitől pesszimisták a vállalatvezetők globálisan.
A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:
Főbb részek:
- Megszólalt a kamatról Nagy Márton 01:53
- Merre tart a Magyar Telekom a távközlési piacon? 08:39
- KPMG CEO Outlook 2025 17:47
Címlapkép forrása: Portfolio
Erős üzenetet küldött a kormánynak az MNB alelnöke
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter kijelentésére reagált.
„Az olcsó és ingyen pénz korszaka a mi életünkben már nem tér vissza" - Szemléletet kell váltaniuk a vállalkozásoknak
A Portfolio konferenciájának panelbeszélgetésén a Demján Sándor Program elemeit vitatták meg.
Jogerős ítélet született a gödi Samsung-gyár ügyében - Teljesen leállhat a termelés
Érvénytelenné vált a környezethasználati engedély.
Meglepő ország került fel az amerikai AMRAAM szuperrakéta vásárlóinak listájára: Washington kényes döntést hozott
Kérdés, hogy ezzel bezavarnak-e a térségi erőegyensúlyba.
Váratlanul megszólalt a kamatról Nagy Márton, gyengült is a forint
A Budapest Economic Forum 2025 konferenciáról jelentkezik a keddi Portfolio Checklist.
Nagyot emelkedett ma az OTP
Több mint 2 százalékos pluszban zárt.
Ezekkel a részvényekkel lehet most nagyon sok pénzt keresni a profik szerint
Megtették tétjeiket a Bank of America elemzői.
Ítéletet mondtak a bankvezérek az Otthon Start programról
A Budapest Economic Forum kerekasztalbeszélgetése ismét forró témákat járt körül.
Személyi kölcsön: Hol kaphatod meg a legjobb feltételekkel 2025 őszén?
A bérek egyre magasabbak, ami egyre biztonságosabb hitelfelvételt tesz lehetővé. Milyen a személyi kölcsönök piaca ma? Hol és hogyan kaphatsz a legkedvezőbb feltételekkel szabadon felhasználha
Tudomány turbófokozatban: 26 milliárd a kutatás jövőjére
Megjelent a GINOP Plusz-2.2.1-25, ami esélyt ad arra, hogy a hazai kutatás ne a mezőnyt kergesse, hanem az élmezőnybe ugorjon.
Cser Tamás a Bloombergnek: A forint extra hátszelet kapott
A cikkből megtudhatod: Magyar Péter, az ellenzék vezetője a következő választások után újra kívánja építeni a befektetőkkel és az Európai Unióval való kapcsolatot, és ezzel... The post
A csúcs az új mélypont
Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c
Jelentős EPR díjemelés októbertől!
2025 októberétől számottevően emelkednek a kiterjesztett gyártói felelősségi (EPR) díjak, amelyet a MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. állít ki a kötelezett vállalatok számára. Az emelé
Burgonyaválság a láthatáron: így hat a globális felmelegedés az élelmiszer-ellátásra
A klímaváltozás már nem a jövő problémája a mezőgazdaság területén sem. Kína kutatólaboratóriumaiban már most kísérletekkel mutatják ki, hogy milyen következmén
Vidéken még maradt valaki?
E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcas
Minden jónak vége lesz egyszer?
A világ egyik kellemetlensége, hogy folyamatosan változik. Ugyan sokan örülhetnek is ennek, hiszen kevesen tudják ugyanazt a játékot játszani 40-70-100 éven keresztül, azonban megvan ennek a kom
Ötéves mélyponton a cégvezetők növekedésbe vetett bizalma - Kijött a KPMG új globális felmérése
Rózsai Rezső ismertette a kutatás eredményeit a Portfolio konferenciáján.
Új korszak a vállalati működésben: már nem elég a költségcsökkentés a versenyben maradáshoz
A KPMG kutatása szerint a vállalatok egyre inkább támaszkodnak menedzselt szolgáltatásokra.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Eljött a pragmatikus fejlesztések kora a logisztikai ingatlanpiacon
A sikerképlet egyre bonyolultabb.
Mit várhat egy vállalkozás a bankjától 2025-ben? Hogy lehetnek sokkal egyszerűbbek a pénzügyei?
Kovásznai Ádámot, az MBH Csoporthoz tartozó BUPA vezetőjét kérdeztük.
Enélkül aligha lehet sikeres egy építőipari cég
Vendégünk volt Papp Gábor, a Stratos Magasépítő vezérigazgatója.