Rángatják a forintot hétfőn, 405 felett az euró

Hétfő reggel 405,5 körül járt a forint az euróval szemben, ez stagnálást jelentett a péntek esti árfolyamhoz képest. A múlt hét utolsó napján jelentős gyengülést láttunk a forinttól, több mint egy százalékkal emelkedett az euró jegyzése a mostani szintre. A következő időszakban is elsősorban a nemzetközi hangulat mozgathatja a forint árfolyamát, emellett érkezik a harmadik negyedéves előzetes GDP-adat, melyre szintén kiemelten figyelhetnek a befektetők, a fő kérdés az lehet, mennyire lassult a magyar gazdaság növekedése. Emellett az év végéhez közeledve egyre fontosabb kérdés az uniós forrásokról szóló tárgyalások sorsa. Ha ugyanis december végéig nem lesz alku, akkor a helyreállítási alapból egy jelentős részt végleg elveszíthet Magyarország. A forinton is enyhülhetne a nyomás, ha megszületne a megegyezés, ellenkező esetben viszont akár további érezhető gyengülés is jöhetne. A dollárral szemben most 393,1-nél járunk, míg az angol font 462,37 forintba kerül.

A forint legközelebbi versenytársai közül a lengyel zloty minimális, 0,1%-os gyengüléssel kezdte a hétfői napot, míg a cseh korona egyelőre stagnál az euróval szemben. A feltörekvő piacon a török líra 0,3%-ot veszített a dollár ellenében, míg az orosz rubel 0,1 százalékos visszaesésben van.

A dollár a múlt hét végén három hónapos mélypontra esett az euróval szemben, a vártnál alacsonyabb amerikai inflációs adat ugyanis arra utalhat, hogy a Feden lassan enyhül a nyomás, könnyen lehet, hogy nem lesz akkora kamatemelés, mint azt eddig gondolták a befektetők. Hétfő reggel egyelőre egy kis korrekció látszik, az 1,0324 körüli árfolyam 0,3 százalékos dollárerősödést jelent péntek estéhez képest. Közben a japán jen fél százalékkal gyengült a dollárral szemben, az angol font pedig 0,7%-ot veszített.

Címlapkép: Getty Images