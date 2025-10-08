  • Megjelenítés
Fontos adat érkezett: ezért veszélyes Magyarországon kamatot csökkenteni
Fontos adat érkezett: ezért veszélyes Magyarországon kamatot csökkenteni

Már hallgatható a Portfolio Checklist szerdai adása. A mai adás első részében a kialakult kamatvitáról és a forint árfolyamáról volt szó a friss inflációs adat fényében. A témában Madár István, a Portfolio vezető makrogazdasági elemzőjét kérdeztük. Az adás második részében Ormosy Gábor, az AutoWallis vezérigazgatója volt a vendégünk, akivel áttekintettük, hogyan zárta a csoport az első félévet, és szó lesz a következő időszak kilátásairól, különösen a kínai márkák idei európai és hazai teljesítményének tükrében. Az adás harmadik részében pedig Papp Lászlóval, Debrecen polgármesterével értékeltük a 2025-ös év eddigi kihívásait. Szó volt a már elindult és közeljövőben elinduló óriásberuházásokról, valamint arról, kell-e kezelni helyi szinten a nemzetgazdaság lassulásának regionális hatásait.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Infláció - (01:29)
  • AutoWallis - (12:59)
  • Debrecen - (21:31)

