  • Megjelenítés
 
Portfolio signature

Berobbanó márkák verik szét a régi nagyokat - Mutatunk néhány izgalmas részvényt, amivel megjátszhatjuk a globális futásmániát

Rekordszámú nevezőt várnak a hétvégén zajló budapesti maratonra, az Ultrabalatonra pár perc alatt betelnek a helyek és vannak olyan neves külföldi futóversenyek, ahová csak sorsolással tud bejutni egy hobbifutó. Nyaranta a Margit-szigeten alig lehet mozdulni a futóktól, a sportüzletekben pedig tele vannak a polcok színes futócipők végtelen választékával. A futás talán az egyik legkönnyebben elkezdhető sport az amatőrök számára, hiszen indulásnak elég a futócipő, és akár a lakásunkból kilépve, az utcán is róhatjuk a köröket, se közösség, se különleges eszköz, se terem nem kell hozzá. Nem véletlen, hogy óriási üzlet épült fel a futás köré, ennek pedig egyik legnagyobb szegmensét a futócipők adják. Az elmúlt években óriási átrendeződés zajlott a piacon, az olyan nagy klasszikus gyártók, mint a Nike vagy az Adidas kissé háttérbe szorultak és megjelentek a trónkövetelők, mint az egyedi kinézetű cipőket gyártó On, vagy a Hoka, amelyek rohamosan növelték piaci részesedésüket. Megnéztük, hogy befektetőként melyik futócipőgyártó részvénye lehet most izgalmas, ha keresni szeretnénk a globálisan tomboló futásmánián.  Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt. 

Óriási üzlet a futócipő

Rekordokat döntöget világszerte a futóversenyek résztvevőinek száma, a legnagyobb presztízsű utcai maratonokon, mint a berlini, a bostoni vagy a New York-i maraton, akkora a túljelentkezés, hogy csak sorsolással lehet bejutni, itthon pedig egy Ultrabalatonra perceken belül elfogynak a csapathelyek. A maratonon túlnyúló távokat kínáló ultrafutó események soha nem látott népszerűségnek örvendenek és a sokáig rétegsportnak számító terepfutás is bekerült a köztudatba, olyannyira, hogy rendszeresen műsorra tűzi az Eurosport a nagyobb versenyeket. Ha valaki futóversenyre szeretne menni, még itthon is bármelyik hétvégére találhat magának eseményt, sőt, rendszerint több rendezvényből válogathat.

A futás az egyik legnagyobb, ha nem a legnagyobb létszámban művelt amatőr szabadidősport a világon. Egyszerű és olcsó sport, hiszen csak egy cipő kell hozzá – szokták mondani, amivel azért lehet vitatkozni (azzal is, hogy csak cipő kell hozzá és azzal is, hogy ez olcsó lenne), de tény, hogy a futócipő alapvető eszköz a sérülések megelőzése, a kényelem és a teljesítmény szempontjából. A sport növekvő népszerűségének egyenes következménye a futócipő-piac fellendülése, amit az egészségtudatos fogyasztók mellett a speciális teljesítményorientált termékek iránti kereslet táplál.

Tavaly több mint 390 millió darab futócipőt értékesítettek világszerte,

Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!

Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!

Signature előfizetés

 
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility