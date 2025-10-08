Berobbanó márkák verik szét a régi nagyokat - Mutatunk néhány izgalmas részvényt, amivel megjátszhatjuk a globális futásmániát

Óriási üzlet a futócipő
Rekordokat döntöget világszerte a futóversenyek résztvevőinek száma, a legnagyobb presztízsű utcai maratonokon, mint a berlini, a bostoni vagy a New York-i maraton, akkora a túljelentkezés, hogy csak sorsolással lehet bejutni, itthon pedig egy Ultrabalatonra perceken belül elfogynak a csapathelyek. A maratonon túlnyúló távokat kínáló ultrafutó események soha nem látott népszerűségnek örvendenek és a sokáig rétegsportnak számító terepfutás is bekerült a köztudatba, olyannyira, hogy rendszeresen műsorra tűzi az Eurosport a nagyobb versenyeket. Ha valaki futóversenyre szeretne menni, még itthon is bármelyik hétvégére találhat magának eseményt, sőt, rendszerint több rendezvényből válogathat.
A futás az egyik legnagyobb, ha nem a legnagyobb létszámban művelt amatőr szabadidősport a világon. Egyszerű és olcsó sport, hiszen csak egy cipő kell hozzá – szokták mondani, amivel azért lehet vitatkozni (azzal is, hogy csak cipő kell hozzá és azzal is, hogy ez olcsó lenne), de tény, hogy a futócipő alapvető eszköz a sérülések megelőzése, a kényelem és a teljesítmény szempontjából. A sport növekvő népszerűségének egyenes következménye a futócipő-piac fellendülése, amit az egészségtudatos fogyasztók mellett a speciális teljesítményorientált termékek iránti kereslet táplál.
Tavaly több mint 390 millió darab futócipőt értékesítettek világszerte,
