Továbbra is brüsszeli hírekre rángathatják a forintot

Ahogy közeleg az év vége, egyre sürgetőbb lenne megállapodnia a kormánynak az uniós forrásokról, az elmúlt napokban már érezhető volt ezzel kapcsolatban a piaci feszültség is. Várhatóan a nemzetközi hangulat változása mellett még a héten is ez uralja majd a forint piacát, a tárgyalásokkal kapcsolatos hírekre, nyilatkozatokra mozdulhat a magyar deviza.

Hétfő reggel egyelőre minimális elmozdulással kezdi a hetet a forint az euróval szemben, a 408,45 körüli euróárfolyam szinte hajszálra megegyezik a péntek estivel. A múlt héten az uniós tárgyalásokról érkező hírek mozgatták az árfolyamot, elég széles sávot járt be a magyar deviza, hiszen hét közben járt 404 közelében és 415 felett is a jegyzés. A hírek szerint legkorábban a jövő héten kerülhet az uniós pénzügyminiszterek napirendjére a magyar uniós források sorsa, vagyis várhatóan a következő napokban is az ezzel kapcsolatos nyilatkozatok, sajtóértesülések mozgatják majd a forintot. Már persze a nemzetközi hangulat mellett, hiszen jönnek fontos inflációs adatok a héten, melyek áttételesen a forintra is hatással lehetnek. A novemberi magyar inflációs statisztikára jövő hét csütörtökig várnunk kell, elsősorban az európai és tengerentúli adatok hozhatnak izgalmakat. A dollárral szemben most 393,7 körül járunk, míg az angol font 475,1 forintba kerül.

A forint legközelebbi versenytársai közül a lengyel zloty 0,1 százalékos erősödéssel, a cseh korona pedig stagnálással kezdte a hetet. Közben a feltörekvő piacon a török líra alig mozdult a dollárral szemben, de az orosz rubel 0,1 százalékos erősödése sem mondható jelentősnek.

Az amerikai deviza láthatóan próbál ismét erőre kapni az euróval szemben, visszakapaszkodott 1,04 alá a jegyzés. A hétfő reggeli 1,0377-es árfolyam 0,3 százalékos dollárerősödést jelent péntek estéhez képest. Közben a japán jen 0,7 százalékkal erősödött az amerikai devizával szemben, míg az angol font 0,2 százalékos gyengülésben van.

