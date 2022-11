Lefagyás után esésbe váltott a forint

Kedd reggel 406,3 körül járt a forint az euróval szemben, ez minimális erősödést jelentett tegnap estéhez képest a magyar deviza szempontjából. Az elmúlt napokban egyértelműen az uniós forrásokkal kapcsolatos hírek mozgatták a forintot egy nagyjából tíz egységnyi sávban 405 és 415 között. Az Európai Bizottság várhatóan szerdán fogalmazza meg ajánlását a magyar jogállamisági kérdésben, majd a jövő héten az uniós pénzügyminiszterek dönthetnek is. A várakozások szerint szigorú feltételekkel, de jóváhagyhatják a magyar helyreállítási tervet, illetve a kohéziós források is zöld utat kaphatnak felfüggesztéssel. Folyósításra azonban várhatóan csak 2023 közepén kerülhet sor, ha a kormány az összes feltételt teljesíti. Vagyis elsőre pozitív híreket kaphatunk, de továbbra is kérdéses lesz, mikor juthatunk a forrásokhoz, márpedig finanszírozási szempontból az utóbbi lenne a lényeges. A dollárral szemben most 392,3-nál járunk, míg az angol font 470,3 forintba kerül.

A forint közvetlen versenytársai közül a lengyel zloty minimális, 0,1 százalékos gyengüléssel, a cseh korona pedig stagnálással kezdett kedd reggel. A feltörekvő piacokon eközben a török líra 0,1 százalékkal, az orosz rubel pedig fél százalékkal gyengült a dollárral szemben.

Érdekesen alakult tegnap a dollár árfolyama is, az amerikai deviza előbb a nap első felében 1,05-ig gyengült az euróval szemben, majd onnan visszalendült látszólag különösebb hír nélkül. A nagy mozgás ma reggel is folytatódik, az 1,0365 körüli árfolyam 0,3%-os dollárgyengülést jelent hétfő estéhez képest. A japán jen 0,4%-kal erősödött a dollárral szemben, míg az angol font szintén 0,4%-ot javított, bár inkább a dollár gyengeségéről beszélhetünk.

Címlapkép: Getty Images