Ma szépen kapaszkodik a forint, visszavette tegnapi esését

Péntek reggel 411,5 körül járt a forint az euróval szemben, ami minimális, 0,15%-os erősödést jelentett tegnaphoz képest a magyar deviza szempontjából. Ugyanakkor az elmúlt napokban inkább negatívan fogadta a piac az Európai Bizottság várva várt javaslatát a magyar uniós forrásokkal kapcsolatban. A brüsszeli testület az előzetesen kiszivárgott híreknek megfelelően 7,5 milliárd eurónyi kohéziós forrás felfüggesztését és a helyreállítási terv elfogadását javasolta, ugyanakkor kikötötte, hogy folyósítás csak azt követően történhet, hogy a kormány teljesíti az összes vállalt intézkedését. A befektetők egy része szerint pedig komoly kockázat van abban, hogy esetleg nem teljesülnek ezek a feltételek maradéktalanul, vagyis továbbra sem lehet kijelenteni, hogy szabad utat kaptunk a források lehívása felé. Csütörtökön a Portfolio kérdésére a Fitch is elég élesen fogalmazott, a hitelminősítő kommentárja szerint negatívan érintheti a magyar adósbesorolást az, hogy tovább késik a források beérkezése a gazdaságba, ez piaci nyomást (forintgyengülést és hozamemelkedést), illetve további beruházások elhalasztását hozhatja. A forint gyengülésében persze nem csak ennek van szerepe, az utóbbi hetekben 150 euró közelébe emelkedett a gázár, mely most épp 140 euró körül jár. Ez pedig nemrég még 100 euró körül volt, vagyis a várhatóan hidegebbre forduló idő a jelek szerint meghozza az újabb áremelkedési hullámot a piacon. Ez pedig a forint szempontjából a külkereskedelmi mérlegen és a folyó fizetési mérleg egyenlegén keresztül negatív hatást vált ki. A dollárral szemben most 390,5 körül járunk, míg az angol font 478,6 forintba kerül.

A forint versenytársai közül a lengyel zloty szintén kismértékű erősödéssel, a cseh korona pedig stagnálással kezdte a hét utolsó kereskedési napját. A feltörekvő piacon a török líra alig mozdult a dollárral szemben, az orosz rubel pedig 0,25%-kal gyengült.

A dollár mindeközben tovább gyengül az euróval szemben, ami elvileg pozitív a feltörekvő piaci devizák, így a forint számára is. Most 1,054 körül jár a jegyzés, ami 0,15%-kal magasabb a csütörtök estinél, el lehet képzelni, hol tartana a forint, ha még mindig paritás alatt lenne az euró-dollár, könnyen lehet, hogy valahol a korábbi forintmélypont környékén 430 felett. A japán jen péntek reggel fél százalékot javított a dollárral szemben, míg az angol font 0,2%-kal erősödött.

