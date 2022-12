Megütötték a forintot, 413 az euró

A forint 409 körül járt az euróval szemben hétfő reggel, ez minimális, 0,2%-os forinterősödést jelentett a péntek esti árfolyamhoz képest. Azt utóbbi napokban a 410-es szint körül ingadozott a magyar deviza árfolyama, elsősorban az uniós tárgyalásokkal kapcsolatos hírek mozgatták a hangulatot. Az Európai Bizottság a múlt héten 7,5 milliárd eurónyi magyar kohéziós forrás felfüggesztését javasolta, viszont a források lehívását kemény feltételekhez kötötte, vagyis csak akkor jutunk pénzhez, ha a magyar kormány az összes korábban megígért reformot a gyakorlatban végrehajtja. Ez pedig továbbra is komoly kockázatot jelent a forint számára is, hiszen fennáll a veszélye, hogy még hónapokig nem érkeznek uniós források az új költségvetési ciklusból és a helyreállítási alapból, ami a finanszírozásunk szempontjából rossz hír. A héten az uniós hírek és a nemzetközi hangulat mellett a csütörtök reggel érkező novemberi inflációs adatra lehet érdemes figyelni, mely szintén hozhat nagyobb kilengéseket a forint piacán. A dollárral szemben most 387,23-nál járunk, míg az angol font 476,6 közelében van.

A forint legközelebbi versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is minimális elmozdulással kezdi a hetet, miközben a feltörekvő piacon a török líra alig mozdul a dollárral szemben, az orosz rubel viszont majdnem másfél százalékos eséssel kezd azt követően, hogy élesedett az uniós olajár-sapka és az olajra kivetett szankciók.

A dollár továbbra is botladozik az euróval szemben, 1,056 körül jár a jegyzés, ami 0,3 százalékkal magasabb a péntek estinél. Az utóbbi hetekben az amerikai deviza már komolyabb gyengülést mutat, ami a feltörekvő piaci fizetőeszközöknek, így a forintnak is segített. A japán jen majdnem fél százalékos gyengüléssel kezdett így is a dollárral szemben, míg az angol font 0,2 százalékkal erősödött.

