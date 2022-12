Majdnem kéthavi mélypontra ütötték a forintot az inflációs adat után

Utoljára október közepén volt annyira gyenge a forint, mint ma, a jegyzés az euróval szemben a 416-ot is átvitte. A ma reggeli inflációs adat vitt be egy komoly ütést a forintnak, azóta gyengül. Most visszajött valamelyest, 415 alatt jelenleg a forint, de még mindig 0,9%-os gyengülésben van tegnaphoz képest.