Továbbra is 410 felett a forint, mindjárt jön az inflációs adat

Csütörtök reggel is 410 felett kezdi a napot a forint az euróval szemben, a befektetők elsősorban az inflációs adatra figyelnek, amit reggel kilenckor publikál a KSH. A novemberi áremelkedési statisztika pedig akár a forintra is hatással lehet.

A forint 412 körül járt az euróval szemben csütörtök reggel, ez 0,25%-os gyengülést jelentett a magyar deviza szempontjából. Október közepe óta a 405-415-ös sávba ragadt be a forint árfolyama, a hét elején ennek felső szélét támadta az árfolyam, de nem tudott meggyőzően kitörni onnan 415 fölé. Egyelőre a következő időszakban is ez határozhatja meg az irányt, elsősorban a nemzetközi hangulat és a Brüsszelből érkező hírek az uniós forrásokról mozgathatják az árfolyamot. Illetve ma reggel érkezik a novemberi inflációs adat, az elemzők várakozásai szerint az októberi 21,1%-ról 22% környékére emelkedhetett a drágulási ütem. Az üzemanyagok ársapkájának eltörlése pedig decemberben várhatóan további ugrást hoz majd, így az infláció csak 25% környékén tetőzhet majd. Az uniós forrásokkal kapcsolatban az év vége közeledtével egyre inkább sürget az idő, a befektetők kiemelten figyelhetik a fejlemények alakulását. A dollárral szemben most 391,3 körül járunk, míg az angol font 477,5 forintba kerül a bankközi piacon.

A magyar deviza legközelebbi versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is minimális gyengüléssel kezdte a napot. Közben a feltörekvő piacon a török líra stagnált, az orosz rubel pedig fél százalékkal gyengült a dollárral szemben.

Az euró-dollár jegyzésben egyelőre minimális elmozdulás látszik tegnaphoz képest, továbbra is 1,05 felett jár az árfolyam, vagyis nem tud a dollár újra elrugaszkodni és erősödni. A japán jen 0,25%-os gyengülésben van az amerikai devizával szemben, míg az angol font 0,1 százalékos gyengülésben van.

