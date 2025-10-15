Tényleg közeleg a nagy összeomlás? Mutatunk 4 dolgot, ami nagyon más most, mint a dotkom-lufi idején

Egyre hangosabbak azok, akik a mesterséges intelligencia hátán fújódó tőzsdei buborékról beszélnek, vannak, akik már a dotkom-lufihoz hasonló összeomlást vízionálnak. A Bank of America elemzői szerint azonban vagy négy nagyon lényeges különbség a 2000-es évek eleji fájdalmas internetlufihoz képest. Azt is elárulták, hogy melyek a kedvenc részvényeik a mesterségesintelligencia-sztoriban, és hogy ha nem a buborék kidurranása, akkor mi jelentheti most a legnagyobb kockázatot a szektorban. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Hatalmas összegeket költenek a nagy technológiai vállalatok a mesterséges intelligencia használatához szükséges infrastruktúrára, hétről hétre érkeznek a sokmilliárd dolláros bejelentések:

A napokban a Google jelentette be, hogy India déli részén 15 milliárd dollárból épít adatközpontot, amellett, hogy egy korábbi közlemény szerint az Egyesült Államokban Arkansas államban 4 milliárd dollárból fejleszt adatközpontot. A cég közlése szerint összességében az idei évre tervezett 85 milliárd dolláros tőkeberuházását nagyrészt szerverekre és adatközpontokra fordítja az AI iránti erős kereslet közepette.

jelentette be, hogy India déli részén 15 milliárd dollárból épít adatközpontot, amellett, hogy egy korábbi közlemény szerint az Egyesült Államokban Arkansas államban 4 milliárd dollárból fejleszt adatközpontot. A cég közlése szerint összességében az idei évre tervezett 85 milliárd dolláros tőkeberuházását nagyrészt szerverekre és adatközpontokra fordítja az AI iránti erős kereslet közepette. Az Amazon Georgia államban 11 milliárd dollárt költ AI- és felhő infrastruktúrára, Észak-Karolinában 10 milliárd dollárból épít új adatközpontot, Pennsylvania államban 20 milliárd dollárt fordít mesterséges intelligencia-campusokra, Ausztráliában pedig a következő négy évben mintegy 13 milliárd dollárt költene adatközpont-infrastruktúra bővítésére.

Georgia államban 11 milliárd dollárt költ AI- és felhő infrastruktúrára, Észak-Karolinában 10 milliárd dollárból épít új adatközpontot, Pennsylvania államban 20 milliárd dollárt fordít mesterséges intelligencia-campusokra, Ausztráliában pedig a következő négy évben mintegy 13 milliárd dollárt költene adatközpont-infrastruktúra bővítésére. A Metánál idén 66-72 milliárd dollár között lehet a CapEx, amit döntően AI-infrastruktúrára, adatközpontokra, szerverekre fordít a cég, nemrég üzembe is állt egy adatközpont Kansas városában.

idén 66-72 milliárd dollár között lehet a CapEx, amit döntően AI-infrastruktúrára, adatközpontokra, szerverekre fordít a cég, nemrég üzembe is állt egy adatközpont Kansas városában. Az Oracle Hollandiában 1 milliárd dolláros, Németországban pedig 2 milliárd dolláros beruházást irányzott elő a publikus bejelentések szerint.

Hollandiában 1 milliárd dolláros, Németországban pedig 2 milliárd dolláros beruházást irányzott elő a publikus bejelentések szerint. Az Apple négyéves időtávon 500 milliárd dollárt költene, ennek része például egy új szervergyártó üzem is Houstonban, ami 2026-ban nyithat meg, így a korábban az Egyesült Államokon kívül gyártott szerverek itt lesznek összeszerelve.

négyéves időtávon 500 milliárd dollárt költene, ennek része például egy új szervergyártó üzem is Houstonban, ami 2026-ban nyithat meg, így a korábban az Egyesült Államokon kívül gyártott szerverek itt lesznek összeszerelve. A ChatGPT-t fejlesztő OpenAI a közelmúltban szándéknyilatkozatot írt alá a Sur Energy-vel egy 25 milliárd dolláros beruházást igénylő adatközpont létrehozásáról.

A technológiai óriások úgy terveznek több tízmilliárd dolláros beruházásokat, hogy a kapcsolódó bevételek még nem igazán jelentkeznek, miközben a részvényárfolyamok elszálltak, ami miatt a Wall Streeten formálódó AI-buborékról kezdtek el suttogni egyesek. Ha megnézzük a Nasdaq 100 grafikonját, már értjük is az aggodalmakat.

A mesterséges intelligencia az elmúlt 2-3 év legnagyobb hatású technológiai trendje, új üzleti modellek épülnek rá és hosszú távon termelékenységi ugrással kecsegtet. Van egy kényszer is a vállalatoknál, hogy beruházzanak a fejlesztésbe, attól tartva, hogy ha nem lépnek, akkor lemaradnak a versenyben. Ez indította el a nagyszabású infrastruktúra-fejlesztéseket, de egyelőre nehéz megbecsülni, hogy mennyi kapacitásra lesz szükség a jövőbeli igény kielégítéséhez, ami túlépítéshez vezethet. Mindeközben a vállalatok versengenek a dominancia megőrzéséért és keresik az új bevételi forrásokat - ismerteti a Marketwatch a Bank of America elemzőjének véleményét.