Kritikus szintet tört át a forint, segítettek a Brüsszelből érkező hírek

Gyengülést hozott a múlt hét a forintnak, a gázárak emelkedése mellett elsősorban a hazai hírek, mozgatták az árfolyamot (az EU-s forrásokról szóló hírek, Matolcsy György MNB-elnök beszéde, a gyenge makrogazdasági adatok). Hétfő reggel nagy elmozdulást egyelőre nem látunk, az euró 418 forint 80 fillérbe kerül, múlt héten rövid ideig már 420 felett is járt.

A dollár múlt héten gyengült az euróval szemben, bőven paritás fölött járt a jegyzés. 1,05-ig ment el az EURUSD, most is ennek a szintnek a környékén jár a dollár az euróval szemben. Ez a devizapiaci fordulat önmagában kedvez a feltörekvő devizáknak, így a forintnak is, de a kedvezőtlen hírek most túlsúlyban vannak.

A dollárral szemben is fontos szintnél jár a forint, 398 forint 10 fillérbe kerül egy dollár, ez 0,2%-os gyengülést jelent. A 400-as szint a dollár-forint jegyzésben is fontos, kedvezőtlen hírek esetén könnyen átviheti a forint a héten.

A héten több fontos esemény is lesz: ezen a héten tartja idei utolsó ülését a Fed és az EKB is, mindkét jegybank lassíthat a kamatemelési tempón. Az igazán érdekes az lesz, hogy a jegybankok milyen kommentárt fűznek a kamatemeléshez, ez ugyanis a nemzetközi hangulaton keresztül a forint irányát is eldöntheti. Emellett figyelni kell az EU-s pénzekről szóló híreket is, a héten döntés születhet az ügyben.

