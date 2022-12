Ugrik a forint a brüsszeli megállapodás hírére

Kedd reggel 411-ig ugrott a forint az euróval szemben, ez több mint egy százalékkal alacsonyabb a hétfő esti árfolyamnál. A múlt hét végén még 420 körül járt a jegyzés, vagyis érezhető a javulás a forint piacán. A ma reggeli jelentős ugrás oka, hogy hétfő este megállapodás született Brüsszelben az Ukrajnának szánt segély, a globális minimumadó és a magyar uniós források ügyében,

ezzel pedig egy fontos kockázat árazódhat ki a forintból.

Eddig ugyanis félő volt, hogy a helyreállítási alapból járó 5,8 milliárd eurós támogatás jelentős részét akár végleg is elbukhatja Magyarország, ha az év végéig nem hagyják jóvá. Persze sok még a nyitott kérdés, valószínűleg csak további kemény feltételek teljesítése után jutunk pénzhez, azonban a jelek szerint

a forint szempontjából legrosszabb forgatókönyvet sikerült elkerülni.

Alapvetően a várakozásoknak megfelelő döntés született, a forint erősödése inkább annak szólhat, hogy a pesszimista forgatókönyvek nem valósultak meg. A hírekre már késő este erősödött kicsit a forint, a jelek szerint ez folytatódik kedd reggel.

A forint szempontjából is lényeges lehet délelőtt dél tíztől Gulyás Gergely és Navracsics Tibor rendkívüli sajtótájékoztatója, melyen a kormány részéről értékelhetik a megállapodást, illetve további információkat tudhatunk meg arról is, milyen feltételek teljesítése esetén hívhatjuk le a pénzt. Emellett az uniós politikusok nyilatkozataira is érdemes lesz ma figyelni a témában. A dollárral szemben most 389,4-nél járunk, míg az angol font 478,6 forintba kerül.

A forint régiós versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is minimális elmozdulással kezdte a napot, miközben a feltörekvő piacon a török líra alig mozdult a dollárral szemben, az orosz rubel pedig fél százalékot esett.

