Minden megváltozik, amit a takarításról eddig gondoltunk

Szász Péter 2025. október 17. 14:00

Bár sokaknak úgy tűnhet, hogy az automatizációval és a mesterséges intelligenciával kapcsolatos, az elmúlt éveket jellemző várakozások túlzóak voltak és közel nem vettek például el annyi munkát az emberektől, mint azt sokan vizionálták 10-15 éve, ez nem minden területre igaz. A takarítás például olyan munkakör, ahol a robotok már körülöttünk vannak. Irodákban, szállodákban, bevásárlóközpontokban találkozhatunk az önjáró eszközökkel és ezeknek nem csak az az előnye, hogy meg lehet spórolni a személyzet bérét. Ezekről beszélgettünk két vendégünkkel Nemess Viktorral, a Taképszolg Zrt. vezérigazgatójával és Patvaros Gáborral, a PreXrobot CEE Kft. kereskedelmi igazgatójával.