Tényleg magától kapott szárnyakat a forint az év végére? A fenéket, köszönjük meg a dollárnak!

Látszólag komoly erőre kapott a forint az év utolsó két hónapjában, hiszen az októberben még 430 feletti euróárfolyam december végére 400 közelébe süllyedt. Ha azonban jobban megnézzük, akkor még így is a világ legrosszabbul teljesítői devizái között volt 2022-ben a magyar fizetőeszköz, a kockázatok csökkenésénél sokkal nagyobb szerepe lehetett a dollár év végi gyengülésének a szépítésben.

Nem a forint éve volt 2022, annál inkább a dolláré

Év közben is többször elkészítettük az egyes devizák teljesítményére vonatkozó rangsorunkat, lassan az év végéhez közeledve most megint van némi aktualitása ennek. A magyar deviza nagy utat járt be idén, hiszen a 2021-es évet 370 körül zárta, majd onnan az évet még erősödéssel kezdte, azonban 350 körül rátört az orosz-ukrán háború és onnantól inkább a nehézségek sorakoztak. A háború kitörésekor az első piaci ijedség már 400-ig repítette az árfolyamot, azonban utána nyárig kellett várni arra, hogy tartósan áttörje a lélektani szintet a jegyzés.

Onnantól pedig már csak ideig-óráig kezdődött hármassal az euró árfolyama. Október első felében pedig volt még egy intenzív forintgyengülési hullám, ami egészen 434-ig lökte az árfolyamot, jelenleg az a forint mindenkori mélypontja.

Ha megnézzük a dollár-forint árfolyamot, akkor az még nagyobb utat járt be, hiszen az év elején 300 közelében volt, majd a csúcson 440 felett is járt, de még most is 380 körül van.

Ez a két grafikon máris rávilágít arra, mi volt magyar szempontból a devizapiac két legerősebb tendenciája idén: a forint gyengülése és a dollár erősödése.

Még az év végén látott erősödéssel is jelentősen alulteljesítő volt a forint a régióban, hiszen az euróval szemben majdnem 10 százalékkal gyengült, miközben a lengyel zloty 2 százalékot veszített, a cseh korona pedig még erősödni is tudott.

Arról év közben többször írtunk, milyen hatások szóltak a forint ellen idén:

A megugró energiaárak miatti magasabb energiaszámla jelentősen rontja a külkereskedelmi mérleg és a folyó fizetési mérleg egyenlegét.

A követlen közelünkben zajló háború a régió kockázati megítélését is rontotta.

A magyar inflációs pálya a legmagasabb a régióban, sőt mostanra egész Európában.

a régióban, sőt mostanra egész Európában. Az MNB monetáris politikájával kapcsolatos aggodalmak is megjelentek a befektetőknél, október elején részben az váltotta ki a forint esését, hogy a Monetáris Tanács szeptemberben 13%-on lezárta az alapkamat emelését.

is megjelentek a befektetőknél, október elején részben az váltotta ki a forint esését, hogy a Monetáris Tanács szeptemberben 13%-on lezárta az alapkamat emelését. Az év végéig folyamatosan kérdéses volt az uniós források sorsa , ami szintén rosszul hatott a forintra. Decemberben született ugyan megegyezés az Európai Bizottság és a kormány között, amivel a jelek szerint a legrosszabb forgatókönyvet sikerült elkerülni, azonban továbbra is bizonytalan, mikor és milyen feltételek mellett tudjuk majd lehívni a forrásokat.

, ami szintén rosszul hatott a forintra. Decemberben született ugyan megegyezés az Európai Bizottság és a kormány között, amivel a jelek szerint a legrosszabb forgatókönyvet sikerült elkerülni, azonban továbbra is bizonytalan, mikor és milyen feltételek mellett tudjuk majd lehívni a forrásokat. A dollár erősödése, ami alapvetően minden feltörekvő devizának rossz hír, a forintnak pedig különösen az. Erre a cikk későbbi részében külön visszatérünk.

A világon is alig találni a forintnál gyengébb teljesítményt

Ha nem csak a kelet-közép-európai devizákat hasonlítjuk össze, akkor sem néz ki sokkal jobban a forint idei teljesítménye. Az év legelején még kifejezetten jól teljesített a magyar deviza, a háború kitörése után viszont szinte folyamatosan a leggyengébben teljesítők között volt a dobogó közelében. És ez az utolsó hónapokban látott erősödéssel sem változott sokat, jelenleg csak az argentin peso, az egyiptomi font és a török líra mutat a forintnál gyengébb teljesítményt az év eleje óta.

A dollárral szemben nagyjából 16 százalékot bukott a forint 2022-ben, a fenti három „extrém” deviza után ez volt a legnagyobb esés. Azért mondhatjuk ezeket extrémnek, mert Argentína gyakorlatilag folyamatosan csődközelben van 90% feletti infláció és 75%-os irányadó kamat mellett, Egyiptomban komolyak a geopolitikai kockázatok, Törökországban pedig 80 százalék feletti infláció mellett is kamatot vágott a jegybank, amivel sikerült elérnie azt a kétes dicsőséget, hogy a világ legalacsonyabb reálkamatával rendelkezik az ország. A líra és a peso esetében nem újkeletű dologról van szó, a két ország folyamatosan jelentős egyensúlytalansággal rendelkezett az utóbbi években az idén kirobbant háborútól és az elszálló energiaáraktól függetlenül is.

Az éves rangsorból még egy fontos dolog látszik: 2022 egyértelműen a dollár éve volt még az év végén látott gyengüléssel együtt is, alig találni olyan devizát, mely erősödni tudott volna a zöldhasúval szemben. Árulkodó, hogy a kivételek mindegyike erősen nyersanyagexportáló ország, az orosz rubel, a brazil reál és a mexikói peso is elsősorban az emelkedő energiaárakból profitált.

Talán meglepő lehet az orosz rubel kimagasló teljesítménye, hiszen az ország jelenleg is háborúban áll Ukrajnában és nem mondható, hogy egyértelműen „nyersére állna”, főleg ahhoz képest, hogy sokan néhány hetes hadműveletre számítottak február végén. A rubel esetében egyrészt az emelkedő nyersanyagárakat érdemes kiemelni, melyek még a háborús veszteségek ellenére is támogatják az orosz gazdaságot és a devizát, másrészt nem szabad elfelejteni, hogy februárban komoly tőkekorlátozásokat vezettek be, melyek egy része azóta is érvényben van, vagyis jelen pillanatban nehéz lenne szabadon lebegőnek nevezni az orosz deviza árfolyamát.

Tényleg a forint kapott szárnyakat?

Még egy érdekes dolgot érdemes megvizsgálni: mitől fordult hirtelen erősödésbe a forint október közepén? Adná magát válaszként az, hogy az MNB akkor emelte meg jelentősen, 500 bázisponttal az irányadó kamatot 18%-ra, illetve jelentette be, hogy a devizatartalék terhére kész rendezni az energiaszámla devizaigényét.

Ezek fontos sérülékenységi tényezők voltak a forint szempontjából, azonban önmagukban kevesek lettek volna ahhoz, hogy ennyire erősítsék a magyar fizetőeszközt.

Ahogy arról korábban írtunk, a kamat jelentős emelése a forint elleni spekulatív pozíciók kiépülését igyekezett megakadályozni, míg a jegybanki devizatartalék felhasználása az energiaimporthoz azt a természetes piaci folyamatot állította meg, melyben az importőröknek folyamatosan devizát kellett a piacon váltaniuk. Ezek fontos tényezők voltak a forint gyengülése mögött, azonban

a dollár fordulata nélkül valószínűleg most nem beszélnénk 400-as euróárfolyamról.

Az MNB október 14-én jelentette be két fontos lépését, azóta a forint 6,3%-kal erősödött, ami önmagában szép teljesítmény. Azonban ugyanebben az időszakban a lengyel zloty is majdnem 3%-os erősödést mutatott, a hagyományosan sokkal stabilabb cseh korona pedig 1,3%-ot javított az euróval szemben. Vagyis nem csak a forint erősödéséről, hanem az általános kockázatvállalás javulásáról is szó volt az év végén.

A dollár és a forint közti összefüggésre év közben többször felhívtuk a figyelmet: a forint úgynevezett magas bétájú deviza, mely szorosan leköveti a dollár mozgását ellentétes előjellel. Vagyis amikor az amerikai deviza erősödik, akkor a forint általában gyengül, illetve fordítva. Ez a régióban a hazai fizetőeszközre igaz a leginkább.

Ahogy a grafikonon is látszik, az euró-forint árfolyam (piros vonal) erősen együtt mozgott a dollár-euró jegyzéssel (világoskék vonal), miközben a lengyel és a cseh deviza esetében sokkal gyengébb volt ez az összefüggés.

Persze valószínűleg akkor sem járna most 430 felett a forint, ha a dollár továbbra is paritás alatt lenne, ahogy év közben, hiszen az MNB lépései és az uniós forrásokkal kapcsolatban érkező inkább pozitív hírek valamennyit segítettek volna.

Azonban ezekre a hatásokra jelentősen ráerősített a dollár gyengülése, ezért járhat most nem 410-420-nál, hanem 400 közelében az árfolyam.

Merre tovább innen 2023-ban? Ez már egy újabb cikk témája lehet majd a következő napokban.

Címlapkép: Getty Images