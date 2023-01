Gyengült a forint

Ha valamit le akarunk szögezni 2022-ről, akkor az biztos, hogy nem a forint éve volt. Nagy utat járt be a magyar deviza, október első felében már-már azt gondoltuk, hogy padlót is foghat, hiszen 430 felett is járt az euró jegyzése. Onnan aztán élesen fordult erősödésbe a forint, de bőven maradtak még kockázatok 2023-ra is, az év első hónapjaiban még jöhetnek nehéz pillanatok a magyar deviza szempontjából.