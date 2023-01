400 közelébe emelkedett az euró árfolyama

Szerda reggel 398,8 körül járt a forint az euróval szemben, ez egyelőre minimális, 0,1 százalékos gyengülést jelentett a magyar deviza szempontjából. Az utóbbi két nap gyengélkedése után ma újra reális esély van a 400-as euróárfolyamra, amennyiben folytatódik a forint szempontjából negatív hangulat. Ráadásul csütörtökön még jön egy amerikai inflációs adat, ami a dolláron keresztül közvetve a magyar devizára is hatással lehet, péntek reggel pedig a KSH a decemberi magyar áremelkedési statisztikát közli. Ezek pedig hatással lehetnek a forint árfolyamára is, hiszen egyelőre nem tetőzött a magyar infláció. Ha decemberben is a vártnál magasabb adat érkezik, akkor az tovább gyengítheti a forintot. A dollárral szemben most 370,9 körül járunk, míg az angol font 451,5 forintot ér.

A forint legközelebbi versenytársai, a lengyel zloty és a cseh korona stagnálással kezdték a szerdai napot. Közben a feltörekvő piacon a török líra és az orosz rubel is stagnált reggel a dollárral szemben.

A forint egyetlen mentsége az lehet, hogy a dollár továbbra is a gyengülés felé hajlik, ami erősítheti a magyar devizát. Az euró-dollár jegyzés 1,0755 körül jár ma reggel, ami 0,2%-kal magasabb a tegnap estinél. A japán jen alig mozdult, míg az angol font 0,2%-ot javított a dollárral szemben.

