Lejtmenetbe került a forint

A forint 396,5 körül járt az euróval szemben a hét elején, ez minimális elmozdulást jelentett péntek estéhez képest. A múlt héten a 400-as lélektani szintet is támadta az euró, majd a pénteken megjelent 24,5%-os decemberi inflációs adat jó hatással volt az árfolyamra. Az elemzők ugyanis ennél magasabb, jóval 25% feletti áremelkedési ütemre számítottak előzetesen. A fő kérdés most már az lesz az év elején, mikor és hol tetőzik az infláció Magyarországon, a várakozások szerint az év első hónapjaiban érheti el a csúcsot az áremelkedés. A következő napokban elsősorban a nemzetközi hangulat lehet hatással a magyar deviza árfolyamára, majd a jövő kedden jön a Monetáris Tanács idei első kamatdöntő ülése. A szakemberek nem számítanak változásra a kamatkondíciókban, elsősorban az ülést követő jegybanki kommentár lehet érdekes a befektetők számára, kérdés, hogy az MNB tesz-e utalást az irányadó kamat közelgő csökkentésére. A dollárral szemben most 365,8 körül járunk, míg az angol font 447,6 forintba kerül.

A forint közvetlen versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is minimális elmozdulással kezdték a hetet. A feltörekvő piacon a török líra stagnált, az orosz rubel pedig majdnem 2,5%-os szárnyalással kezdte a hétfői napot a dollárral szemben.

A dollár képtelen erősödni az utóbbi hetekben, most 1,084 körül jár az euró-dollár jegyzés, ami 0,1 százalékos emelkedést jelent péntekhez képest. A japán jen és az angol font is minimális elmozdulással kezdték a hetet a dollárral szemben.

Címlapkép: Getty Images