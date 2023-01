Reggeli szintje alatt jár a forint

A forint 398,6 körül járt az euróval szemben ma reggel, ez minimális elmozdulást jelentett a hétfő esti szinthez képest, vagyis gyakorlatilag stagnál a magyar deviza. A következő napokban is a 400-as lélektani határ körül ingadozhat a jegyzés, a héten elsősorban a nemzetközi hírekre lesz érdemes figyelni. Péntek este jöhet a Fitch idei első hitelminősítése, mely akár a stabil kilátás rontását is hozhatja, jövő kedden pedig az MNB Monetáris Tanácsának idei első kamatdöntő ülése lesz. A jegybank esetében most még nem számítunk a kamatkondíciók változtatására, elsősorban az ülést követő kommunikáció lehet érdekes, hogy tesznek-e utalást a 18 százalékos irányadó kamat közelgő csökkentésére. A dollárral szemben most 368,44 körül járunk, míg az angol font 449,25 forintba kerül.

A forint régiós versenytársai közül a lengyel zloty stagnálással, a cseh korona pedig 0,1 százalékos erősödéssel kezdett az euróval szemben. A feltörekvő piacon a török líra alig mozdult, az orosz rubel pedig 0,2 százalékkal erősödött a dollárral szemben.

Az amerikai deviza képtelen erősödni, egyre inkább az euró mellett szól minden. Ma reggel 1,0815 körül jár a jegyzés, ami stagnálásnak felel meg. Közben a japán jen 0,2%-kal gyengült a dollárral szemben, míg az angol font alig mozdult.

Címlapkép: Getty Images