Erősödik a forint

Szerda reggel 396,7-nél járt a forint az euróval szemben, ez megegyezett a kedd esti árfolyammal. A magyar deviza már napok óta alig mozdul, néha felszúr 400 fölé az árfolyam, de nem marad ott, viszont jelentősen eltávolodni sem tud a lélektani szinttől. Úgy tűnik, hogy kifulladt a forint utóbbi hetekben látott erősödése, erre utal a Morgan Stanley friss elemzése is. Az amerikai befektetési bank szakemberei rövidtávon nem várnak további komoly forinterősödést, középtávon viszont továbbra is optimisták a magyar eszközök kilátásaival kapcsolatban. A következő napokban ebben a Fitch péntek esti hitelminősítői felülvizsgálata, illetve a Monetáris Tanács jövő keddi ülése hozhat változást. A jegybankot illetően a piaci szakemberek egy része már indokoltnak tartaná a 18%-os irányadó kamat csökkenését, de erre várhatóan most még nem kerül sor, legfeljebb óvatos utalást tesznek a közelgő lazításra. A dollárral szemben most 367 körül járunk, míg az angol font 452,2 forintba kerül.

A régiós versenytársak közül a lengyel zloty és a cseh korona is minimális elmozdulással kezdte a napot. A feltörekvő piacon a török líra minimálisan gyengült a dollárral szemben, az orosz rubel pedig fél százalékos visszaeséssel kezdett reggel.

Tegnap délután gyengülésnek indult az euró, vagyis fordulat látszott az utóbbi időszakhopz képest. Ez azonban a jelek szerint nem tartott sokáig, ma reggel újra 1,08 felett jár az euró-dollár jegyzés, ami 0,1 százalékos emelkedést jelent kedd estéhez képest. A japán jen közben 1,5%-os gyengüléssel kezdett a dollárral szemben a Bank of Japan ülése után, míg az angol font 0,4%-os erősödést mutat.

Címlapkép: Getty Images