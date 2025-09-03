Összefognak az új világrend erős emberei − Mi lesz ebből, ki állitja meg őket?

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:
Főbb részek:
- Intro − (00:00)
- Kína körül tömörülnek a világ autoriter vezetői − (1:30)
- A vámháború és Magyarország: csak súrol majd vagy beteszi az ajtót? − (13:09)
Címlapkép forrása: Sergey Bobylev / RIA Novosti/Anadolu via Getty Images
Azt mondják, történelmi hibát vétett Donald Trump – Röhögnek az oroszok az elnökön
Úgy látják, Trumpnak is el kellett volna mennie Kínába, a Truth poszttal csak nevetségessé tette magát.
Üzent a kötvénypiac: eddig és ne tovább!
Adósságválság a láthatáron?
Fordult a kocka, a lakásbérlők nyerhetik a legnagyobbat az Otthon Start bevezetésén
Kezdhetnek aggódni a lakáskiadók.
El sem fogadták, máris átalakítják az EU új közös költségvetését
Fontos változtatásokat jelentettek be a 2000 milliárd eurós csomagnál.
Szigorodnak a szabályok: beutaló nélkül már kontrollvizsgálat sem lehetséges
Októbertől új világ jön az orvosi beutalóknál.
Látszólagos győzelem, rejtett veszteségek – a transzatlanti paktum mérlege
Interjú Darvas Zsolttal az EU–USA kereskedelmi megállapodás rejtett részleteiről.
Hírszerzési jelentés: kiderült, mire kellenek Oroszországnak az elrabolt ukrán gyerekek
A brit védelmi minisztérium adta közre információit.
Miközben a Nyugat tárgyalgat, egy veszélyes szövetség titokban építi fel az új világrendet
Az EU csúcsdiplomatája szerint autokratikus hatalmak gyorsítva dolgoznak a jelenlegi hegemónia felszámolásán.
Új malac a karámban? - Francia kockázatok Európában
Franciaországban ismét nő a politikai kockázat: a kormányfő bizalmi szavazást kért maga ellen, miközben 43,8 milliárd eurós megszorító csomag készül. A francia-német kötvényhozam-spread 8
Kell-e új nevet adni az évszakoknak a klímaváltozás miatt?
Az évszakok rendjét, amelyet a modernitás és a globalizáció uniformizált, az antropocén éghajlati változásai fokozatosan felülírják.
ESG és adózás: így kapcsolódik össze a társadalmi felelősségvállalás és a vállalati adományozás
Az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kapott az ESG, azaz a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontokat figyelembe vevő működés. Az ESG nem csupán trend vagy megfelelési k
Mit köszönhetünk a ChatGPT-nek?
Az emberi hallucinációt mint a külső inger nélküli érzékelést definiálhatjuk. Modellhallucinációról akkor beszélhetünk például, amikor egy modell elsősorban nem adatra, hanem a modell fel
Fenntartási jelentés: a KFI projektek láthatatlan aknái az EPTK-ban
Akinek KFI projektje van, nem dőlhet hátra: itt az idő a fenntartási jelentések világával szembenézni.
Fenntartási jelentés a KFI pályázatoknál: így kerüld el az EPTK buktatóit
Akinek KFI projektje van, nem dőlhet hátra: itt az idő a fenntartási jelentések világával szembenézni.
Az ChatGPT is Redditezik - Az AI ugyanonnan tájékozódik, ahonnan mi
Az AI csak rendszerezi és újracsomagolja azt a kollektív zajt, amit mi nap mint nap a netre hordunk, kicsit ijesztő is nézni, milyen forrásokból dolgozik.... The post Az ChatGPT is Redditezik - Az A
Az UniCreditnél is kedvező kamat mellett érhető el az Otthon Start hitel
Szeptember elsejétől az UniCredit Banknál is elérhető a kedvező kamatozású Otthon Start hitel. A bank kamatkedvezménnyel, jóváírással és díjelengedéssel is várja az érdeklődőket. Az Uni
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Nem reális, de nem is cél az áramártüskék eltüntetése
Az extrém áringadozások háttere egyáltalán nem egyértelmű.
Velünk marad az árrésstop, de mit fizetünk érte valójában?
Utánajártunk, vajon mit mutatnak a számok és mi várható a következő hónapokban
Szemünk előtt tűnik el a magyar gyümölcs, külföldi áru veszi át a helyét a boltokban
Mit tud kezdeni az ágazat az erős importnyomás miatti polcvesztéssel?