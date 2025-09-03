  • Megjelenítés
Összefognak az új világrend erős emberei − Mi lesz ebből, ki állitja meg őket?
Összefognak az új világrend erős emberei − Mi lesz ebből, ki állitja meg őket?

Portfolio
Már hallgatható a Portfolio Checklist szerdai adása, amelynek első részében Kínával és az ázsiai óriás körül formálódó autoriter koalícióval foglalkoztunk a tegnapi pekingi katonai díszszemle és az ott megjelent politikai szövetségesek apropóján. Matura Tamást, a Corvinus Egyetem docensét arról kérdeztük, hogy mindez mennyiben vetíti előre egy új világrend kialakulását. A műsor második felében a vámháború Magyarországra gyakorolt lehetséges hatásairól Beke Károly, a Portfolio makroelemzője beszélt.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro − (00:00)
  • Kína körül tömörülnek a világ autoriter vezetői − (1:30)
  • A vámháború és Magyarország: csak súrol majd vagy beteszi az ajtót? − (13:09)

