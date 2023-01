Kulcsszinthez ért a forint, miután közel 90 egységet szárnyalt a dollárral szemben

Mind az euróval, mind a dollárral szemben kulcsfontosságú technikai szintekhez ért a forint, miután az elmúlt hetekben érdemi erősödést mutatott, sőt a dollárral szemben csaknem 90 egységnyi az erősödés az októberi vészkamatemelés és a dollár globális fordulata óta. Közben figyelemre méltó, hogy a forint relatív régiós alulteljesítése is jócskán enyhült és lassan utoléri a zloty egy éves teljesítményét a forint.

A hullámzó nemzetközi befektetői hangulatban (vártnál gyengébb amerikai makroadatok érkeztek a napokban, az EKB viszont kitartó kamatemelést üzen) fontos lesz az, hogy ma délelőtt a davosi Világgazdasági Fórumon mit mond majd egy panelbeszélgetésben Christine Lagarde EKB-elnök, mert ez az euró/dollárt kilökheti az elmúlt napok szokatlanul szűk kereskedési sávjából (1,078-1,088) valamelyik irányba. Az pedig a feltörekvő piaci devizák között a forintra is kihathat.

A forintnál ma reggel egyelőre nem látunk érdemi mozgást, a jegyzések a 394,5 körüli szinten oldalaznak, miután szerdán átmenetileg 392-nél is járt a kereskedés.

Nem véletlen, hogy a szerdai leszúrásból gyorsan visszapattant a forint, mert 393,4-nél húzódik a tavaly tavasztól őszig bekövetkezett nagy forintgyengülés 50%-os Fibonacci korrekciós szintje, ami fontos technikai akadály a forint további erősödése útjában a 392-es támasz szint mellett.

Nemcsak a forint euróval, hanem dollárral szembeni árfolyama is kulcsszintnél van most, miután az októberi vészkamatemelés után, a dollár globális fordulata mellett közel 90 egységet esett az USDHUF 450-ről 360 közelébe. Amint látjuk: a tavaly tavasztól őszig látott nagy forintgyengülésnek a 61,8%-os Fibonacci korrekciós szintje (362) közelében járunk most 363,5 körül. Itt tehát ez fontos technikai akadály a forint további menetelésében.

Érdemes végül azt is megnézni, hogy a forint tavaly januártól mostanáig látott teljesítménye mekkora régiós alulteljesítést jelent. Amint az alábbi grafikonon láthatjuk: ez az alulteljesítés kezd egyre jobban csökkenni, sőt a zloty elmúlt időszakban látott gyengülése és a forint erősödése mellett az „olló” elkezdett zárulni, már csak 4%-os a relatív alulteljesítésünk a lengyel fizetőeszközhöz képest, igaz sokkal magasabb kamatszint mellett történik ez a közeledés.

Címlapkép forrása: Getty Images