Egyelőre nem viselte meg a forintot a Fitch pénteki döntése

Hétfő reggel 393,8-nál járt a forint az euróval szemben, ez minimális elmozdulást jelentett a péntek esti szinthez képest. A hétvége előtt a Fitch a várakozásoknak megfelelően stabilról negatívra rontotta a magyar adósbesorolás kilátását. A hitelminősítő korábbi jelzései alapján nem volt meglepetés a döntés, sokkal izgalmasabb lehet azonban a Standard & Poor’s most pénteki döntése, mivel náluk már augusztus óta negatív a kilátásunk. Vagyis akár egy leminősítés is reális veszély lehet a héten. Emellett a Monetáris Tanács keddi ülésére figyelnek a befektetők, elsősorban a jegybank kommunikációja lesz érdekes, hogy elkezdik-e előkészíteni az irányadó kamat közelgő csökkentését. Így főleg a délutáni közleményre és az esetleges háttérbeszélgetésre lesz érdemes figyelni, hogy változik-e a hangvétel az eddigihez képest. Az elemzők szerint márciusig nem várható változás a kamatkondíciókban, majd elkezdheti az MNB közelíteni a 18 százalékos irányadó kamatot a 13 százalékos alapkamathoz. Az év végére pedig akár egyszámjegyű is lehet a kamatszint. A dollárral szemben most 361,2 körül járunk, míg az angol font 447,9 forintba kerül.

A forint régiós versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is minimális elmozdulással kezdte a hetet. A feltörekvő piacon a török líra stagnálással, az orosz rubel pedig 0,2%-os gyengüléssel kezdett a dollárral szemben.

Az euró tovább erősödik a dollárral szemben, amiben a vasárnapi EKB-nyilatkozatnak is hatása lehet. A jelenlegi 1,09 körüli árfolyam kilenchavi csúcsot jelent, a befektetők egyre inkább azt árazzák, hogy az eurózóna jegybankja a korábban vártnál tovább emeli majd a kamatot. A japán jen fél százalékos gyengüléssel kezdte a napot a dollárral szemben, míg az angol font 0,1 százalékos erősödést mutat.

Címlapkép: Getty Images