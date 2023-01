Ez aztán a forinterő! Tavaly május óta nem volt ilyen erős a forint

Szerda reggel 389,5 körül járt a forint az euróval szemben azok után, hogy kedden tavaly május óta nem látott szintre erősödött a magyar deviza áttörve a 390-es lélektani szintet is. A forint erősödésében az segített, hogy délután kifejezetten szigorúra sikerült a jegybank kommunikációja. Az elemzők ugyanis arra számítottak, hogy az MNB valamilyen utalást tesz majd a 18%-os irányadó kamat csökkentésére, ehhez képest a közleményben és a háttérbeszélgetésen továbbra is a „trendszerű javulás” volt a középpontban. Virág Barnabás alelnök külön kiemelte, hogy nem néhány hét adatai alapján fognak dönteni a pozitív fejlemények tartósságáról. Ráadásul bejelentette, hogy áprilistól 10 százalékra emelik a bankok kötelező tartalékrátáját, ami további szigorítást jelent a likviditás csökkentésén keresztül. Vagyis a jegybank továbbra is az óvatosságot tartja szem előtt, egyelőre ragaszkodik a magas kamathoz, ezen legkorábban tavasszal változtathat. Ez pedig kedvező hír a forint számára, voltak ugyanis olyan félelmek, hogy az MNB túl korán megkezdi a kondíciók lazítását. A dollárral szemben most 357,4-nél járunk, míg az angol font 440,8 forintba kerül.

A forint a régiós versenytársakat is felülteljesítette kedden, egyelőre ma reggel a lengyel zloty és a cseh korona is minimális elmozdulásban van. A feltörekvő piacon eközben a török líra és az orosz rubel is stagnál a dollárral szemben.

Az amerikai deviza továbbra sem tud magára találni, sőt visszakapaszkodott 1,09 fölé az euró-dollár árfolyam, ami 0,2%-os euróerősödést jelent tegnaphoz képest. A japán jen 0,2%-os gyengülésben van az amerikai fizetőeszközzel szemben, míg az angol font egyelőre minimális visszaeséssel kezdi a napot.

