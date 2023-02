Megvolt a 8 hónapos forintrekord

2022 júniusa óta nem volt olyan erős a forint, mint csütörtök délután. Az árfolyam 386,4 forintig süllyedt. Ebben szerepet játszik, hogy az Európai Központi Bank már most elárulta , hogy a márciusi ülésen is 50 bázispontos emelést terveznek. A márciusi lépés után a jegybank értékelni fogja a makrogazdasági előrejelzések függvényében a lépéseket. Christine Lagarde ECB-elnök szerint bármekkora lépés lehet március után. Mindemellett a forint relatív kamatelőnye miatt is megjelenhettek a vevők.