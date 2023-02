Esik tovább a forint, kulcsszintet tesztel az euró

Hétfő reggel 388,1 körül járt a forint az euróval szemben, ez minimális változást jelentett a péntek esti szinthez képest. A magyar deviza a múlt héten 385 környékén is járt, majd onnan fordult kicsit gyengülésbe péntek délután. Ez technikailag is fontos szintet jelentett, vagyis egyre több jel utal arra, hogy a végéhez közeledhet a forint erősödése, ami az utóbbi hónapokat meghatározta. Persze sok múlik majd a gazdasági kilátásokon és a piaci környezeten, a héten külföldről érkezhetnek fontos impulzusok a forint számára, illetve a péntek reggel érkező magyar inflációs adat lehet meghatározó. A dollárral szemben most 359,7-nél járunk, míg az angol font 433,8 forintba kerül.

A forint közvetlen versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is minimális elmozdulással kezdi a hetet. Közben a feltörekvő piacon a török líra és az orosz rubel is minimálisan gyengült a dollárral szemben.

Az euró-dollár árfolyamban is komoly kilengések voltak a múlt héten, hiszen a Fed kamatdöntő ülése után az 1,10-es lélektani határt is áttörte a jegyzés, majd pénteken az amerikai munkaerőpiaci adatokra kapcsolt erősödésbe a dollár. Most 1,079-nél jár a jegyzés, ami egyelőre minimális elmozdulást jelent péntek estéhez képest. Közben a japán jen majdnem fél százalékos gyengüléssel kezdi a hetet a dollárral szemben, az angol font pedig 0,1 százalékos erősödésben van.

Címlapkép: Getty Images