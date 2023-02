Hirtelen rákapcsolt a forint, már erősödik

Kedd reggel 394 körül járt a forint az euróval szemben, ez viszonylag jelentős, 0,1%-os erősödést jelentett tegnaphoz képest. A kora reggeli órákban ritka az ekkora elmozdulás, de ez így is legfeljebb korrekciónak nevezhető azt követően, hogy hétfő este 396 közelében is járt a jegyzés. Pedig hétfő reggel még bőven 390 alatt indította a hetet a forint, sőt múlt pénteken 384 körül volt a fordulópont a forint számára, a jelek szerint ott hosszabb távra is megtorpant az erősödés. Az utóbbihetekben egyre többen figyelmeztettek arra, hogy a magyar deviza féktelen erősödése nem fenntartható, kicsit „előre szaladt” a piac a pozitív hírek beárazásával. Ez egyben azt is jelentette, hogy szokás szerint nagyon egyirányba álltak a befektetők, egyre többen számítottak a magyar deviza erősödésére. Ez pedig sosem jó jel a további erősödés szempontjából, most is beigazolódott, hogy a nagyon erős pozícionáltság a további kilátásokat rontja. A dollárral szemben most 366,45-nél jár a magyar deviza, míg az angol font 441,7 forintba kerül.

A forint régiós versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is minimális elmozdulással, gyakorlatilag stagnálással kezdte a napot. A feltörekvő piacon pedig a török líra szintén alig mozdult, az orosz rubel pedig 0,3%-kal erősödött a dollárral szemben.

Az euró-dollár árfolyamban is némi korrekció látszik a forinttal párhuzamosan, a dollár utóbbi két napban látott erősödése megtorpant. A kedd reggeli 1,074 körüli árfolyam 0,1 százalékos dollárgyengülést jelent hétfőhöz képest. A japán jen közben 0,4%-os erősödéssel kezdte a napot a dollárral szemben, míg az angol font 0,2%-ot javított.

