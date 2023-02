Durva forint célár érkezett

Számos jel alapján azt a következtetést vonta le Jeremy Boulton, a Reuters piaci elemzője a BUZZ rovat mai technikai elemzésében, hogy forint még sokat erősödhet és 361,9-es EURHUF célárat fogalmazott meg. Azt is hozzá kell persze tenni, hogy éppen ő írt arról tegnap és ma reggel is, hogy számos olyan figyelmeztető jel van, ami a feltörekvő piaci devizáknál esést hozhat az elmúlt hetek erősödése után. Közben kijött a Reuters havi rendszerességű régiós devizapiaci felmérése, amelyben az elemzői konszenzus azt valószínűsíti, hogy a forint egy éves távon 390-nél lesz az euróval szemben, ami érdemi változás az egy hónappal ezelőtti felmérésben kijött 410-es szint után.

A BUZZ rovatban rendszeresen jelennek meg a feltörekvő piaci devizákról és külön a forintról is különféle technikai elemzések, amelyekbe rendszeresen belevegyülnek fundamentális érvek is, illetve piaci hangulati utalások is. A mai forintpiaci anyagban – amelynek a címe: „Magyarország fizetőeszköze sokkal tovább erősödhet” - is ugyanezt látjuk, hiszen a szerző az alábbi különféle tényezőkre utal, amikor megfogalmazza célárát:

A devizaopciós volatilitás csökken, a részvénypiacok szárnyalnak

A földgáz ára az elmúlt 2 év legalacsonyabb szintjére esett, igaz ábraként az amerikai földgáz árát tette be, aminek nem sok értelme van európai, illetve magyar vonatkozásban, persze az amerikai ár tendenciájában jórészt együtt mozog az EU-ban irányadó TTF gázárral.

A BUX-index az elmúlt 17 hétben 15,7%-kal ugrott

Az EURHUF opciós volatilitás a szeptemberi 16%-ról 13%-ra, az USDHUF 22%-ról 16%-ra csökkent

Az EURHUF esetén a minap megjelent „halálkereszt” (az 55 napos mozgóátlag felülről metszette a 200 naposat, lásd alább) lefelé mutató szignál az árfolyamra

A forintnak nagyon vonzó a kamattartalma, és meg is említi, hogy ez 13%, igaz ez csak a jegybanki alapkamat, aminek nem sok köze van mostanában ahhoz, hogy a forintpiaci befektetők milyen hozamon tudják elhelyezni pénzüket, hiszen a naponta meghirdetett jegybanki betét egynapos kamata már október óta 18% (tehát még vonzóbb)

Azt is megjegyzi mindezek alapján, hogy az EURHUF következő lefelé irányuló célára 361,9. Bár nem fejti ki, de amint alább bemutatjuk: ezt onnan vezeti le, hogy az október közepétől november elejéig tartó forinterősödési hullám mértékével (36 egység) megegyező forinterősödés történt december elejétől a múlt hétig (szintén 36 egység) és ha erre a mértékű árfolyammozgásra rátesszük a 161,8%-os Fibonacci kiterjesztést, akkor az éppen 361,9-es célárat ad ki.

Amint fent említettük: éppen ma jött ki a hírügynökség havonta elvégzett devizapiaci elemzői felmérésének friss eredménye is és az adódott, hogy 1 hónapos távon az EURHUF előrejelzések mediánja 395, aztán 3 hónapos távon 398. A 6 hónapos távú előrejelzések mediánja 394, a 12 hónapos távúaké pedig 390. A felmérés szöveges összefoglalója beidézte az ING Bank budapesti elemzőjét, Virovácz Pétert, aki rámutatott, hogy az európai tőzsdei gázárak az idei első negyedévben tovább eshetnek, amiből a legjobban a forint profitálhat és arra is számít, hogy az EU-pénzes vitákban előrelépés jöhet majd.

Az ING elemzőjének minap írt átfogó magyar piaci, benne a forint kilátásairól szóló, anyagából külön cikkünk:

Az EURHUF és USDHUF árfolyamokról szóló Portfolio technikai elemzés a hétvégén jelent meg az akkori információk alapján:

