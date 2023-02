Gyengült a forint, nagyot ugrottak a magyar hozamok

Csütörtök reggel 381 körül járt a forint az euróval szemben, ez szinte hajszálra megegyezett a szerda esti árfolyammal. Az utóbbi napokban 380 alatt is járt a jegyzés, azonban úgy tűnik, hogy nem tud tartósan alatta maradni vagy legalábbis újabb lendület kellene az áttöréshez. Persze elképzelhető, hogy csak pihenőt tart itt a forint az elmúlt napok menetelése után és tud még tovább kapaszkodni. Ebben most elsősorban a nemzetközi hangulat segíthet, bár az utóbbi napokban látott amerikai makroadatok és a dollár erősödése elvileg nem a további forinterősödés irányába mutatnak. Inkább arra van esély, hogy egy időre láttuk az árfolyam alját. A dollárral szemben most 355,6-nál járunk, míg az angol font 428,36 forintba kerül.

A forint legközelebbi versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is kismértékű elmozdulással kezdték a napot az euróval szemben, inkább a gyengülés felé mozdult minimálisan mindkét régiós deviza. A feltörekvő piacon a török líra stagnál, az orosz rubel pedig 0,2%-os gyengüléssel kezdett a dollár ellenében.

Említettük, hogy fordulni látszik az euró-dollár árfolyam is, az 1,10-es kulcsszint megérintése óta egyértelműen lefelé tart. Most az 1,07-es árfolyammal birkózik a dollár. A ma reggeli 1,0707-es szint 0,2 százalékkal magasabb a szerda estinél, vagyis próbál korrigálni az euró. A japán jen szintén 0,2 százalékkal erősödött az amerikai devizával szemben, míg az angol font 0,1 százalékot javított.

Címlapkép: Getty Images