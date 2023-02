A reggeli gyengélkedés után már erősödik a forint

Ma is elsősorban a dollár mozgása hat ki a forint árazására, az imént a dollár visszagyengülésével a forintot is megtépték. Most egy euró 383 forint 50 fillért ér, ez tegnaphoz képest még mindig 0,2%-os gyengülést jelent. Szép pályát járt be eddig a forint, több mint két forintos sávot járt be. A dollár most ugyanekkora erősödésben van az euróval szemben.