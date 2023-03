Nincs megállás, leszakadt a forint

Portfolio 2023. március 01. 18:20

Rendkívül jó napja van ma a forintnak, már bőven eltávolodott a 380-tól az euróval szemben, és napközben 374-öt is átvitte. A forinterősödés mögött alapvetően a nemzetközi hangulat javulása áll, és az MNB tegnapi kamatdöntése is segíthetett. A folyamatokba ezúttal nem rondított bele egy adatközlés sem, a német infláció az euró erősödését támogatta, a semmitmondó amerikai BMI-adatok nem hoztak piacmozgást. Holnap kiderül, hogy a mai dollárgyengülés csak egy korrekció volt-e, vagy fordulatról beszélhetünk, és ez a forint árazását is eldöntheti.