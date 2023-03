Rákapcsolt a forint, de aztán megint visszaütötték

Kedd reggel 394 körül járt a forint az euróval szemben, ez 0,3%-os gyengülést jelentett hétfő estéhez képest a magyar deviza szempontjából. Tegnap ritkán látható zuhanást mutatott a forint, hiszen reggel még 380 közelében indította a napot, majd több mint tíz egységgel emelkedett az euró jegyzése. Elsősorban az amerikai bankszektor problémái érintik érzékenyen a forint árfolyamát, de látszott elég erős alulteljesítés a régiós versenytársakhoz képest is, ami azt mutatta, hogy voltak hazai specifikus tényezők is a zuhanás mögött. A következő napok fő kérdése az lehet, megnyugszik-e a piac vagy folytatódik a komoly lejtmenet ma is. Utóbbi esetben lassan megint a négyessel kezdődő euróárfolyammal barátkozhatunk meg. Ma abankszektorból érkező hírek mellett érdemes lesz kiemelten figyelni az amerikai inflációs adat alakulását, ami szintén hozhat komolyabb mozgást a piacon. A dollárral szemben most 368,3-nál járunk, míg az angol font 447,45 forintba kerül.

A forint mozgását leggyakrabban a régiós versenytársakhoz szoktuk hasonlítani, kedd reggel a lengyel zloty és a cseh korona is minimális gyengülésben indítja a napot az euróval szemben. A feltörekvő piacon a török líra egyelőre stagnál a dollárral szemben, az orosz rubel viszont több mint fél százalékos erősödéssel kezd.

Az amerikai bankszektor problémái természetesen az euró-dollár árfolyamban is tükröződtek, az utóbbi napokban a dollár gyengülése volt a fő irány. Ma reggel aztán ez fordulni látszik, 1,07 környékére kapaszkodott vissza a jegyzés, ami egyelőre 0,3%-os dollárerősödést jelent hétfő estéhez képest. A japán jen 0,35%-kal gyengült a dollárral szemben, az angol font pedig 0,1 százalékos visszaeséssel kezdett.

Címlapkép: Getty Images