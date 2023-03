Szinte már szárnyal a forint, egyre távolabb a 400-as szint

A reggeli forintesési hullám után külföldön fordult a piaci hangulat és emellett két főbb dolog is segített még a forintnak, hogy délutánra egyre nagyobb lendületbe kerüljön és 395-ig jusson az euróval szemben: egyrészt látszik, hogy harmadszorra is a 200 napos mozgóátlag állította meg a forint esését 402-nél, így ez egyre nagyobb bizonyosságot jelentett a piaci szereplőknél, hogy érdemes forintot venni, mert ez a szint kitart, másrészt a 18%-os jegybanki egynapos betéti kamat nagyon vonzó ilyen borús környezetben és ilyen szintre ütött forint mellett. Így tehát valószínűleg számos piaci szereplő lehetett ma délelőtt óta, aki az elmúlt napokban nyitott forint short pozícióját lezárta (csökkentette), és esetleg rá is fordult, azaz újra a vevői oldalon szállt be. Ezek magyarázhatják azt, hogy miért ilyen gyors a forinterősödés a reggelig tartó esési hullám után.

Mivel a dollár ugyanoda visszaesett ma délutánra az euróval szemben (1,0720), ahonnan szerdán elindult a szárnyalás a Credit Suisse körüli nagyfokú aggodalmak hatására, ez is nyilván segített a forintnak a feltámadásban, illetve ez is szerepet játszott abban, hogy a dollár/forint ma miért nem ment új csúcsra és estére miért tudott 370 körülig visszaesni a bankközi piacon.