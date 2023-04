Zajlik a húsvéti nagybevásárlás a forint piacán

Szerda reggel 377,3-nál járt a forint az euróval szemben, ez stagnálást jelentett kedd estéhez képest a magyar deviza szempontjából. Tegnap a napok óta kerülgetett 380-as szintet áttörte a forint, de korai lenne kijelenteni, hogy alatta is tud maradni. Elsősorban a nemzetközi hangulatra lehet érdemes figyelni, hiszen tegnap is a dollár gyengülése hozta meg az áttörést. Itthon az uniós forrásokkal kapcsolatban jöhetnek hírek, ha azok megnyugtatók lesznek, akkor az tovább fűtheti a forint erősödését. A dollárral szemben most 345,3 körül járunk, míg az angol font 431 forintba kerül.

A forint versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is minimális, 0,1 százalékos erősödéssel indította a napot az euróval szemben. A feltörekvő piacon a török líra 0,2 százalékkal gyengült, az orosz rubel pedig stagnált a dollárral szemben.

Említettük a dollár gyengülését, ami segített tegnap a forintnak is. Az euró-dollár jegyzés is kulcsszintnél jár, hiszen, ha az 1,095-öt sikerül áttörni, akkor hamar 1,1-ig emelkedhet. Utoljára február elején volt rövid ideig a lélektani határ felett az euró, azt leszámítva egy éve, tavaly áprilisban járt ilyen magasan az árfolyam.

Címlapkép: Getty Images