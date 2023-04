Megfordult a világ: páriából kedvenc lett a forint

A tavalyi év nem a forint éve volt: egyre másra döntötte a negatív árfolyamrekordokat az orosz-ukrán háború kitörése után, és csak egy rendkívüli, 500 bázispontos kamatemelés tudta októberben megállítani a teljes lefagyást. Idén viszont az egyik legjobban teljesítő deviza a világon, és a befektetők kedvencévé vált. Mi történt? Vajon meddig folytatódhat ez a jó teljesítmény?

A jó teljesítmény három fő oka

Annak, hogy a forint a befektetők egyik kedvencévé vált, az elsődleges oka a carry trade, vagyis az, hogy érdemes legyen más devizákat forintra átváltva forintban fialtatni. Ahhoz, hogy ez a helyzet előálljon három feltételnek kellett teljesülnie. Ezeknek az ügyleteknek a legfontosabb összetevője maga a magas carry. Ez azt a hozamkülönbözetet jelenti a befektetési célpontot jelentő deviza számára (carry deviza), amit más devizákkal szemben (jellemzően alacsony hozamú, ún. finanszírozó devizákkal szemben) tud felmutatni. A forint esetében ez tavaly október óta 18 százalékos évesített kamatot jelent, ami a jelenlegi 3 százalékos eurókamattal, -0,10 százalékos jenkamattal és 5 százalékos dollárkamattal szemben igencsak vonzó lehet.

Ez a kamatkülönbözet (carry) a világon jelenleg a hetedik legmagasabb a világ főbb devizái között.

Befektetői szempontból további vonzerőt jelent az Európai Uniós tagság, mely egyfajta gazdaságpolitikai horgonyként működik, és amellyel az alábbi ábrán látható, magas carryvel rendelkező országok egyike sem rendelkezik. Ráadásul a jegybank a nyilatkozatai alapján még viszonylag hosszú ideig fent kívánja tartani ezt a kamatszintet, hiába várták egyes szereplők az átmenetinek indult kamatszint normalizációját először januárban, majd márciusban. Ez a monetáris szigor mindenképpen a forint mellett dolgozik, ráadásul a legutóbbi amerikai, majd európai bankszektort érintő turbulenciák időben még inkább kitolhatják ezt az óvatos hozzáállást a hazai jegybank részéről.

A második tényező az, hogy a magyar állam tavaly év végén megállapodást kötött az EU-s forrásokról, ráadásul úgy, hogy azokat nem csökkentették, tehát akár még 100 százalékuk is lehívható, ha a kormány teljesíti az Európai Bizottság által támasztott feltételeket. Ezt a befektetők úgy értékelik, hogy a feltételek teljesítése, így az EU-s források beérkezése csak idő kérdése, azok elvesztése nem reális forgatókönyv. Ezt a verziót támogatják a kormányzat részéről érkező nyilatkozatok is. Mind az 5,8 milliárd eurós Helyreállítási Alap (hitelek nélkül), mind a 22 milliárd eurós Kohéziós Alap olyan horgonyként szolgál a befektetők számára, ami garantálja az ország jövőbeni fejlődését, gazdasági növekedését, ezáltal erősítve a devizát is. E sorok megírásakor a nyilvánosan elérhető információk alapján úgy tűnik, hogy a március 31-i határidőt nem sikerült tartani az első részlet lehívásához a Helyreállítási Alapból rendelkezésre álló forrásokból. Ez azonban inkább egy igen ambíciózus cél volt, semmint egy szigorú határidő. A külföldi befektetők várakozásaiba belefér ez a csúszás, és az első lehívás akár a harmadik negyedévre is eltolódhat.

A harmadik tényező pedig a makrogazdasági fundamentumok javulása. Ezek közül is a legfontosabb az európai gázárak augusztus óta tartó csökkenése, amelyek a tavalyi elszállása óriási mértékű lyukat ütött a folyó fizetési mérlegen (a GDP kb. 8 százaléka). Ennek finanszírozása egyre nagyobb mértékű külső forrást (leginkább eurót) igényelt, ez pedig egyre inkább a forint leértékelődésének irányába hatott. Ezt a negatív faktort is sikerült azonban hatékonyan kezelnie a jegybanknak a tavaly októberében bevezetett intézkedésével, melynek révén a devizatartalékból fedezte a magyar cégek energiaimportját, így az nem fejtett ki további leértékelődési nyomást az azonnali piacon. A jelenlegi energiaárak mellett a folyó fizetési mérleg idén érdemi javulást fog mutatni, míg az infláció a legtöbb előrejelzés szerint januárban elérte a csúcsát, és év végére akár egyszámjegyű is lehet.

Régiós kedvenc

A fenti folyamatok a régió többi országára is elmondhatók, azaz az EU-s források támogatólag hatnak a gazdasági növekedésre, az európai gázárak csökkenése pozitívan hat a fizetési mérlegekre. Ugyanakkor lényeges különbségek is vannak, ami miatt a forint a régiós országoknál jóval nagyobb mértékben tudott erősödni idén.

A legfontosabb talán, hogy míg a régiós országokban jellemzően 7 százalék körüli a kamatszint, addig nálunk ennek több mint kétszerese.

A gázárak csökkenése is nagyobb segítség a magyar gazdaságnak, mint a régió többi országának, a relatíve nagyobb energiaimport és azon belül is a földgáz magasabb részaránya miatt. Az EU-s források tekintetében pedig rosszabb helyről indultunk: egy országban sem merült fel reális veszélyként azok egy részének elvesztése, a tavaly év végi megállapodás révén ezt is át kellett értékelnie a befektetőknek.

Enyhe turbulencia

Az Amerikából kiinduló, majd Európára is átterjedő bankszektort érintő turbulencia úgy tűnik, egyelőre csak átmeneti megingást okozott, viszont rávilágított a magyar deviza egy sérülékenységére. Míg év elejétől március 8-ig, az SVB krízis kipattanásáig a forint a harmadik legjobban teljesítő deviza volt a mexikói és chilei peso után, a következő két hétben ez a három fizetőeszköz teljesített a legrosszabban a dollárral szemben, jól érzékeltetve a népszerű befektetésekben lévő pozícionáltság hatását.

Ez egyrészt azt mutatja, hogy ezekben a devizákban az év eleje óta felhalmozott profitot gyorsan realizálni akarták a befektetők, és a globális kockázatkerülési hullám első jelére meg is szabadultak ezektől.

Másrészt ez a viselkedés arra is emlékeztet, hogy a forint továbbra is egy magas „bétájú” deviza, azaz, ha jó a hangulat, akkor többet erősödik az átlagnál, míg rossz hangulat esetén jobban leértékelődik. Ez az egyelőre (a forint szempontjából) átmenetinek bizonyuló turbulencia arra is felhívja a figyelmet, hogy a magas kamatoknak megvannak a hátulütői is: a 18 százalékos kamat nemcsak a hosszabb távra befektetőket, hanem a rövid távú szemlélettel bíró forró pénzeket is az országba vonzotta, és ezek a lehetőségek akár egy napra (az egynapos jegybanki betéten keresztül), illetve egy hétre (a jegybanki diszkontkötvény révén) is elérhetők. Ezek a rövid távra lekötött pénzek, amilyen gyorsan jöttek, olyan gyorsan ki is tudnak menni, például egy olyan helyzetben, amelyben nem a hozampotenciál az elsődleges, hanem a biztonság. Az előző ábrán látható, hogy az SVB krízis során a befektetők által kevésbé szeretett devizák (lengyel zloty, román lej) szinte meg se mozdultak, míg a forint pár nap alatt elvesztette az év eleje óta felhalmozott relatív előnyét.

Összegzés

Összességében a forint kiugró idei teljesítménye jól magyarázható a fenti tényezőkkel, még az is érthető, hogy miért váltunk el ennyire a régió többi devizáitól. Azonban a legutóbbi kockázatkerülési hullám rávilágított arra, hogy a forint továbbra is magas bétájú, sérülékeny deviza maradt, a javuló fundamentumok és a magas kamatszint ellenére. Ráadásul a magas kamatszint olyan rövid távú szemlélettel rendelkező befektetőket is behozott a forint piacára, akik tovább növelik a hazai fizetőeszköz volatilitását. Rövid távon tehát továbbra is indokolt a magas kamatszint fenntartása, középtávon az EU-s források tényleges lehívása és beérkezése, valamint az infláció érdemi csökkenése tudná erősíteni a bizalmat, hosszú távon pedig az energiaimport olcsóbbá válása, azon belül pedig főleg a földgáz arányának csökkentése tudna javítani a forint sérülékenységén.

