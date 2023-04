Kifulladóban a forint

Ahogy arról írtunk, az RSI-elemzés alapján a forint-euró párnál a legfontosabb szint most 370-nél húzódik, ez a sáv, ami szinte milliméter pontosan volt már ellenállás és támasz is az elmúlt hónapokban. Viszont ezt csak megközelíteni bírta a forint, most pedig inkább távolodik a támasztól: 372,4-ig is visszagyengült már hétfőn az idei csúcsról, most pedig 371,9-en áll, de újra felfelé fordult.

A dollár az euróval szemben is intenzíven tud erősödni, így nem meglepő, hogy a forint nem tudja tartani a lépést, már gyengül is a dollárhoz képest, 340,1 felett van a váltás.

Az euróhoz képest pedig már 1,0935-ig tudott leszúrni.