Órák alatt elbukta a forint két hét erősödését

A forint hétfőn jelentősen erősödni tudott még az euróval szemben, amelyben az elmúlt hetek dinamikája rajzolódott ki: a 18 százalékos irányadó kamatszint, valamint a közös európai valuta dollárral szembeni gyengülése biztosította a magyar fizetőeszköznek a lendületet.

Azonban a technikai elemzések már kirajzolták, hogy a devizapár árfolyamában 370-372 között alakult ki egy támasz. Ezt a betonszintet érdemes figyelni, ami az RSI- és DeMarks-indikátorok alapján a legfontosabb szint, ez alá erősödve, további tér nyílik meg a forintnak. Kedden azonban pontosan ebbe a sávba ragadt be a kurzus.

A betonszint azért is izgalmas, mert 2020 áprilisban, 2020 novemberben, 2021 márciusban és 2021 november-decemberben még ellenállás volt, tavaly márciusban és áprilisban azonban már támasz volt.

Szerda reggel viszont egy negyedóra alatt gyengült be innen a forint, egészen a 372,4-es szintig. Más külső hatás nem fedezhető fel, csak az a kvázi bejelentés, amelyet egy szerda reggeli interjúban Virág Barnabás, a jegybank alelnöke kijelentésként tett.

Azt mondta:

A magyar gazdaság szélsőséges kockázati forgatókönyvei már kiárazódtak, ezért lehetőség nyílik a kamatfolyosó felső szélének csökkentésére.

Erről már a monetáris tanács jövő heti ülésén döntés is születhet.

Arra is kitért, hogy mi lehet a lazítás első lépése, mint közölte, a "következő döntés a sorban a kamatfolyosónk szélességének módosítása lehet. A kamatfolyosó felső szélének jelentősebb szűkítéséről a monetáris tanács jövő heti ülésén döntés is születhet."

Hogy ennek lehetett hatása, abban is látszik, hogy a forint-dollár pár is gyengülni látszik, miközben az elmúlt hónapokban jellemzően a magyar valuta az eurót követte, és a jelentősebb mozgások a két nagyobb devizánál, a forintot is hasonló arányban mozgatták meg. Most azonban a dollár csak minimálisan erősödött az euróhoz képest, miközben a forint hasonló pályát mutat, mint a közös európai valutához képest.

Szerdán egyébként fontosabb makroadatokra a nemzetközi térből sem lehet számítani.

