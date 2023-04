A forintnak is ijesztő példa rajzolódik ki a devizapiacokon

Norvégia és Svédország magas kamatlábai és lassú inflációja miatt népszerűvé váltak a devizabefektetők körében. Az elmúlt időszakban ez tette vonzóvá Magyarországot is, a 18 százalékos irányadó kamat által bevonzott jelentős mennyiségű befektetés pedig a forintot is erősítette.

Alacsony kamatozású devizákban vettek fel kölcsönt, hogy megvásárolják a norvég koronát és a svéd koronát. A valuták kevésbé vonzóvá váltak, és a svéd koronával minden idők leggyengébb szintje közelében kereskednek, míg a norvég korona a legrosszabbul teljesít a G-10-es országok között. A szűkülő árfolyamkülönbség a gyenge gazdasági kilátásokkal együtt azt jelenti a Nomura Holdings szerint, hogy mindkét valuta 12 euró/euró körüli szintre eshet idén - írja a Bloomberg.

A két deviza azért is veszíthet vonzerejéből, mert az Európai Központi Bank hamarosan újabb kamatemeléseket hajt végre, így pedig megközelítik a norvég és a svéd szintet, azonban az euróövezet jobb üzleti lehetőségeket kínál.

A Riskbank és a Norges Bank a devizák gyengülése elleni lépéseket ígért, de szigorítás helyett csak fogadkoztak, hogy meghiúsítják a spekulatív kereskedők akcióit. Mindkét központi banknak el kell tűrnie a gyengébb valutákat, amíg az EKB be nem fejezi szigorítási sorozatát. Svédország "különösen sebezhető" a koronával.

Az oslói és stockholmi központi bankárok keveset tehetnek anélkül, hogy ne ártanának a gazdaságuknak. Svédországban a kontinens egyik legsúlyosabb lakásválsága miatt már így is feszült a helyzet, és az agresszív kamatemelések azzal a kockázattal járnak, hogy recesszióba sodorják a gazdaságot, mivel a jelzáloghitelek háztartások millióinak elérhetetlenségébe kerülnek. Még ha a svéd központi bank a héten tartandó ülésére becsült fél százalékpontos kamatemeléssel, majd egy utolsó negyed százalékponttal 3,75%-ra emeli a kamatokat, akkor is csak az EKB által előre jelzett csúcsszintet érné el.

A helyzet intőjel lehet a forint számára is, mivel az irányadókamattá vált egynapos betéti kamat 18 százalékos szintje segített a forint erősödését az elmúlt hónapokban. Azonban már a héten is látszott, hogy a forint túlvásárolt lehet, valamint a piaci bizalom is alacsony: elég volt a kamatfolyósónál várható lazítást belengetnie Virág Barnabás MNB-alelnöknek, hogy az árfolyam kéthétnyi erősödését veszítse el napok alatt.

Címlapkép: Kristian Helgesen/Bloomberg via Getty Images.