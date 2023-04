Oroszország pénzügyi válaszcsapásra készül

Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes kijelentette, hogy Oroszország egyre inkább rubelben és kínai jüanban történő fizetést fog elfogadni az energiaexportért, mivel az ország igyekszik eltávolodni az amerikai dollártól és az eurótól.

Szombaton Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes bejelentette, hogy Oroszország egyre több rubelben és a kínai jüanban történő kifizetést fogad majd el az exportált energiahordozók esetében. Ez része Oroszország azon törekvésének, hogy eltávolodjon az amerikai dollártól és eurótól - számolt be a Reuters.

Az elmúlt években Oroszország a Moszkvára kivetett különböző szankciók miatt - különösen a 2022 februárjában ukrajnai háború kezdete óta - csökkentette üzleti és kulturális kapcsolatait a Nyugattal.

Ehelyett Moszkva erősíti kapcsolatait az energiahordozókra nagy keresletet mutató Kínával, valamint Indiával és más baráti országokkal. Ezek a lépések részben válaszul szolgálnak arra, hogy a Nyugat 300 milliárd dollárt, vagyis Oroszország nemzetközi tartalékainak felét lefoglalta, miután Moszkva tavaly csapatokat küldött Ukrajnába.

Novak kijelentette, hogy mind a jüan, mind a rubel iránt nagy a kereslet, ezért Oroszország továbbra is elfogadja az ezekben a valutákban történő fizetéseket. Megemlítette azt is, hogy Kína már most is jüanban fizet a gázért és részben az olajért, és rubelben is történnek elszámolások.

Az orosz központi bank szerint 2022-ben a jüan részesedése az orosz importelszámolásokban jelentősen, 4 százalékról 23 százalékra nőtt. Ez rávilágít a kínai valuta növekvő jelentőségére Oroszország gazdasági ügyeiben.

