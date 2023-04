Kifulladt a forint erősödése a kamatdöntés után

A kamatdöntés után erősödni kezdett a forint az euróval szemben, de ez hamar ki is fulladt Virág Barnabás háttérbeszélgetése alatt. Most 377 körül jár az euró-forint jegyzés, ami már 0,2%-kal magasabb a tegnapinál. Délután volt 375 alatt is az árfolyam, majd az MNB alelnökének szavaira jött a fordulat.