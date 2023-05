Gyengüléssel kezdi a hetet a forint, távolodik a 370-től

A múlt hét végére megint realitássá vált a 370-es euróárfolyam, azonban hétfő reggel gyengüléssel kezdett a magyar deviza az euróval szemben, így egyelőre nem tud közelebb kapaszkodni a lélektani határhoz. Közben a nemzetközi hangulatban alig látunk változást, a szerdai amerikai inflációs adat hozhat komolyabb kilengéseket.

Hétfő reggel 372,4 körül járt a forint az euróval szemben, ez 0,2 százalékos gyengülést jelentett a magyar deviza szempontjából péntek estéhez képest. A következő napokban elsősorban a szerdai nap lehet izgalmas, a reggel érkező áprilisi inflációs adat akár azt is eldöntheti, hogy sikerül-e újra 370 alá kapaszkodnia a magyar devizának. A szakértők várakozásai szerint a márciusi 25,2 százalékról tovább csökkent az áremelkedés üteme, kérdés, hogy megvalósul-e a jelentősebb mérséklődés, amiben a kormány és a jegybank is bízik. Ez döntheti el a forint sorsát is a nemzetközi hírek mellett, továbbra is lényeges lesz az euró-dollár árfolyam mozgása, amit szintén friss inflációs adat befolyásolhat. A dollárral szemben most 337,2-nél járunk, míg az angol font 426,6 forintba kerül.

A forint versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is minimális gyengüléssel kezdte a hetet az euróval szemben. A feltörekvő piacon a török líra stagnálással fut neki a hétvégi kulcsfontosságú elnökválasztásnak, míg az orosz rubel 0,6 százalékos gyengüléssel kezdett.

A nemzetközi hangulatban egyelőre nincs jelentős változás, az euró-dollár jegyzés 1,1044 körül jár, ami 0,2 százalékkal magasabb a péntek estinél. Szerda délután kulcsfontosságú amerikai inflációs adat érkezik, ami jelentősen befolyásolhatja a hangulatot. A japán jen egyelőre alig mozdult, míg az angol font 0,2 százalékos erősödéssel kezdett hétfő reggel.

