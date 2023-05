Egy éve nem volt ilyen erős a forint

Szerda reggel 371,4 körül járt a forint az euróval szemben, ez gyakorlatilag megegyezett a kedd esti árfolyammal. Pedig előzetesen arra számíthattunk, hogy az áprilisi inflációs adat kicsit erőteljesebb mozgásokat hoz majd, azonban a néhány perccel ezelőtt megjelent vártnak megfelelő statisztika egyelőre nem mozgatta meg a forintot. Persze a mostani adat a piac számára felemás lehet, hiszen a jegybank is hónapok óta várta, hogy a nemzetközi pénzpiaci hangulat javulása mellett elinduljon egy komolyabb dezinfláció. Éppen ezért a ma megjelent statisztika talán kicsit erősítheti a májusi kamatcsökkentésre vonatkozó várakozásokat. Legutóbb a jegybank is kiemelte, hogy a következő üléseken az asztalra kerülhet a kamat csökkentése, a kérdés csak az, hogy ezt a folyamatot már májusban megkezdik, vagy kivárnak vele a június végén esedékes negyedéves inflációs jelentésig. Erre két héten belül, május 23-án választ is kaphatunk, amikor a havi kamatdöntő ülését tartja a Monetáris Tanács. Viszont a bizonytalanság a forint árfolyamára is rányomhatja a bélyegét, hiszen a kamatcsökkentési várakozások erősödése elvileg negatív lenne a magyar deviza számára, miközben a csökkenő infláció alapvetően pozitív hír. A mai nap egyébként nem csak itthon telik az inflációs adat bűvöletében, magyar idő szerint kora délután az amerikai adat érkezik majd, ami a nemzetközi devizapiacra lehet hatással, így szintén befolyásolhatja a forintot is. A reggeli órákban a dollárral szemben 338,4-nél járunk, míg az angol font 427,3 forintba került.

A forint versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is stagnálással kezdte a napot, miközben a feltörekvő piacon a török líra minimálisan változott a dollárral szemben a vasárnapi kulcsfontosságú elnökválasztás előtt, az orosz rubel pedig 0,3 százalékkal gyengült.

Az amerikai inflációs adat megjelenésekor elsősorban majd az euró-dollár árfolyamot lesz érdemes figyelni, merre indul. A mostani adat ugyanis jelentősen befolyásolhatja a Fed következő hónapokban esedékes döntéseit. Szerda reggel 1,0974 körül járt a jegyzés, ami 0,1 százalékos emelkedést, tehát dollárgyengülést jelent. A japán jen 0,1 százalékkal gyengült, míg az angol font minimálisan erősödött az amerikai deviza ellenében.

